Sie hat 50 Jahre für die Maschinenfabrik Fischer gearbeitet

Silvia Gäbelein muss schmunzeln, wenn sie an ihre ersten zwei Wochen bei der Burgkunstadter Maschinenfabrik Fischer zurückdenkt. Fast 50 Jahre ist das nun schon her. Ihre erste Aufgabe bestand darin, Blumen zu gießen. Eine Tätigkeit, die aus der Not geboren war, wie die Betriebsjubilarin erzählt: "Damals fing das Lehrjahr noch am 1. August und nicht wie heute am 1. September an. In den ersten zwei Augustwochen hatte die Firma früher immer Betriebsferien. Es waren kaum Mitarbeiter da. So durfte ich die Geranien bewässern."

Bei einer kleinen Feierstunde überreicht Geschäftsführerin Simone Thies der Jubilarin, die sich scherzhaft als "Alterspräsidentin des Unternehmens" bezeichnet, eine Ehrenurkunde der IHK. "Du warst eine Koryphäe auf wirtschaftlichem und kalkulatorischem Gebiet", schwärmte Thies. Am 1. September geht Gäbelein nun in den Ruhestand. Stephan Stöckel