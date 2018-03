Sie bringen es auf 700 Mitgliederjahre

Zur fünfzigsten Jahresversammlung hatte der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Leutenbach, in das Vereinslokal Drummer eingeladen Vorsitzender Richard Roth begrüßte besonders den Vorsitzenden des FSV-Hauptvereins und ehemaligen Landrat Reinhardt Glauber(Freie Wähler), Bürgermeister Florian Kraft(Freie Wähler) und weitere Ehrengäste. Die Heimat- und Trachtenstube, die Kindertanzgruppe in ihren bunten Trachten und die Wegepflegearbeiten nennt Roth als zentrale Aufgaben seines 238 Mitglieder starken Vereins.

An Reinhardt Glauber war es, 14 Mitglieder des Vereins für gemeinsam 700 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Diese setzen sich seit der Gründung des Vereins vor 50 Jahren für den Erhalt des Brauchtums ein. Geehrt wurden: Otmar Alt, Maria Dorsch, Alfons Drummer, Josef Drummer (Leutenbach), Josef Drummer (Dietzhof), Margarete Drummer, Edeltraud Geck, Franz Kraft, Reinhold Kraft, Katharina Kraft, Rita Kraft, Richard Roth, Waltraud Roth, Erwin Stöhr. Dem von ihnen mitgegründete Verein käme seitdem eine große Bedeutung in der Brauchtumspflege zu.

Der Wanderwegwart Thomas Melzig stellte die Wegepflege 2017 vor. Das betreute 184 Kilometer langes Wanderwegenetz würde aus sechs Rundwanderwegen und elf durchlaufenden Wegen bestehen.

Die mit der Pflege beauftragten Mitglieder hätten durch das Anbringen von Markierungen, das Aufstellen von Bänken und Sitzgarnituren und das Ausmähen der Rastplätze sehr zur Attraktivität der Wanderwege beigetragen. Im Jahr 2017 wurden 90,5 Arbeitsstunden geleistet. Hierfür bedankte sich Thomas Melzig bei allen Beteiligten. Wanderwart Franz Kraft berichtete von vier interessanten Wanderungen. 93 Teilnehmer liefen dabei 36 Kilometer. Ein Blickfang für alle Besucher ist immer wieder die Kindetanzgruppe, mit viel Engagement betreut von Agnes Häcklein. Auftritte wie beim ersten Genießerabend im Globus, beim beliebten Seniorennachmittag in Leutenbach oder beim der Teilnahme am FSV-Heimattag in Hollfeld bildeten attraktive Höhepunkte. 18 Kinder zählt die Gruppe. Sie kommen aus Leutenbach/Dietzhof und Oberehrenbach. Agnes Häcklein dankte ihren Mitstreiterinnen Dace Galster und Ruperta Schramm, insbesondere auch Dieter Lengenfelder, der seit zehn Jahren mit viel Idealismus die Proben und Auftritte musikalisch begleitet. Monika Kaul betreut zusammen mit Katharina und Reinhold Kraft, sowie Michael und Richard Roth im Team die Heimat- und Trachtenstube. Sie berichtete jetzt über die aufwändige Pflege und den sorgfältigen Umgang mit den Originaltrachten, die bei ihr und Katharina Kaul in fachkundigen Händen sind. Einen Höhepunkt im letzten Jahr bildete die Sonderausstellung Hochzeitsbilder unter dem Motto "Zeit vergeht, Erinnerung bleibt", zusammengetragen von Reinhold Kraft. Unter Wünsche und Anträge wird von Monika Kaul der mühsame Treppenaufstieg zur Trachten- und Heimatstube angesprochen. Richard Weber bat darum, den Besuch der St. Moritzkapelle und der Einsiedelei stärker zu bewerben.

Franz Galster