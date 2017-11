Sicherungskasten muss repariert werden

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschädigten Unbekannte bereits in der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag einen Sicherungskasten in einer Tiefgarage in der Renkenstraße in Stegaurach. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.