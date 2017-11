Sicherheit liegt Bürgern am Herzen

Susanne Deuerling



Neubürgerin Barbara Tkocz beschrieb den Weg über die Straße in Höhe des Gasthauses "Grüner Baum " als sehr gefährlich, gerade für ältere Leute und Kinder. Bürgermeister Gerhard Wunder erklärte, dass nach bereits erfolgter Prüfung keine Chance auf einen Fußgängerüberweg oder gar eine Ampel besteht.

Fragen zur Zukunft der Schule in Steinwiesen hatte Winfried Beierlorzer, der vorschlug, leer stehende Räume den Vereinen zur Verfügung zu stellen. Dies veranlasste Evi Kolb zu der Bemerkung "die brauchen nichts, da gibt es ja schon sieben Vereinsheime". Bürgermeister Gerhard Wunder erklärte, dass es bereits eine öffentliche Nutzung durch Caritas, BRK und Volkshochschule gebe. Aktuell stünden nur drei Schulzimmer leer.

Karl-Heinz Kittel reklamierte die fehlende Straßenbeleuchtung in Schlegelshaid auf dem Weg zur Bushaltestelle Richtung Neuengrün. Das Unterstellhäuschen sei zudem undicht. Bürgermeister Wunder verwies auf Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro, wolle dies aber prüfen lassen.

Rainer Günther bezeichnete die Kreuzung beim ehemaligen Gasthaus Feulner in Schlegelshaid auf Grund der beengten Situation als Gefahrenquelle. Jetzt soll noch einmal geprüft werden, ob ein Verkehrsspiegel die Situation entschärft.

Den Erlebnisweg vom alten Sportplatz an der Rodach entlang hinauf Richtung Rieblich sprach Lothar Höhn an. Er sei in einem miserablen Zustand. Der Bürgermeister erklärte, dass der Weg teilweise ausgebessert wurde. Eine weitere Prüfung soll aber erfolgen.

Den desolaten Zustand der Straße in der Leitschsiedlung sprach Manuela Bienlein an. Wunder erklärte, um Kosten für die Anwohner zu vermeiden, könne man keinen Vollausbau anregen. Zumindest aber sollen die Gefahrenstellen beseitigt werden.

Helmut Schackis kritisierte die defekte Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang. Außerdem wäre in der Nacht eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw zu haben. Der Lärm an der Straße sei unzumutbar. Bürgermeister Wunder will eine Geschwindigkeitsbegrenzung prüfen lassen.

Vor den Bürgeranfragen informierte der Bürgermeister unter anderem über die finanzielle Situation der Gemeinde. Das Haushaltsvolumen 2017 betrug demnach 7,75 Millionen Euro. Die Verschuldung liegt bei 6,4 Millionen Euro. Die Einwohnerzahl ist weiterhin etwas rückläufig und betrug zum 1. Januar 2017 3479.



Grundschule steht gut da

Die Grundschule steht mit fünf Klassen und insgesamt 107 Schülern ganz gut da. Die neue Ganztagesbetreuung findet guten Anklang. Wunder informierte auch über die Situation in den Kindergärten. In Steinwiesen gibt es 60 Regelplätze, sechs integrative Kinderplätze sowie 18 Krippenplätze. In Neufang sind es 30 Plätze für Regelkinder und 18 für Krippenkinder.

Das Erlebnisbad ist die größte gemeindliche Einrichtung und gleichzeitig auch das Sorgenkind. Die Besucherzahlen gingen im Jahr 2016 laut Wunder weiter zurück. Einhergehend damit war ein Defizit von 300 000 Euro. "Wir wollen aber alles tun, um das Erlebnisbad auf jeden Fall zu erhalten", versprach der Bürgermeister. Für die Vereine gibt es wieder die Möglichkeit, verbilligte Eintrittskarten für drei Euro pro Karte zu erwerben.

Die drei Bürgermeister des Oberen Rodachtales haben die Verantwortung im Vorstand für den Tourismusverband übernommen. Mit der neuen Mitarbeiterin Sandra Heinz soll mit neuen Angeboten verstärkt für die Region geworben werden.

Eingehend auf das Leerstandsmanagement verwies Wunder auf Machbarkeitsstudien für die Kulturhalle und das Gerberhaus. Die Sanierung des Alten Rathauses habe bereits begonnen. Es werden darin sechs Wohnungen entstehen, von denen vier sieben Jahre lang für anerkannte Asylbewerber vorgehalten werden müssen. Zwei Wohnungen sind frei zu vermieten. Bei einem Gesamtvolumen von 670 000 Euro bleibt für den Markt Steinwiesen ein Eigenanteil von 270 000 Euro übrig. In Bezug auf das Anwesen Pfarrer-Bayer-Straße 1, das als Musterferienwohnung ausgebaut werden sollte, musste man einen Rückschlag hinnehmen. Nun soll das Haus abgerissen und ein kleiner Park angelegt werden. Für die Zukunft gelte es in erster Linie, die Grundversorgung sicherzustellen, sagte Wunder. Als "Währung" habe sich der Rodachtaler bewährt, der in vielen Geschäften des Oberen Rodachtals eingelöst werden kann. Der Geh- und Radweg Erlabrück soll über den Bahndamm bis zum Rollenberg verlängert werden . Und mit der Sanierung der Kulturhalle steht ein großes Projekt an, das zusammen mit den Vereinen gelöst werden soll.