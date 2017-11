Sicher umgehen mit Rindern

Die Tierhaltungsschule Triesdorf bietet am Mittwoch, 6. Dezember, in Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau von 9 bis 16 Uhr den Kurs "Sicherer Umgang mit Rindern" an. Der Wandel von Anbinde- zur Laufstall- oder Weidehaltung erfordert ein Umdenken der Landwirte. Nach dem Konzept von Philipp Wenz lernen die Teilnehmer stressfreien Umgang mit Rindern. Weitere Informationen und Anmeldung bis Mittwoch, 29. November, auf www.triesdorf.de oder telefonisch unter der Nummer 09826/18-3002. red