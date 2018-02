Shows und Musik

Der traditionelle Weiberfasching der Gauaschacher Carnevals Abteilung GCA findet am Freitag, 2. Februar, um 19.33 Uhr in der Sporthalle statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr und nur für Frauen oder Männer in Frauenbekleidung. Personen unter 18 Jahren werden nicht eingelassen, auch nicht mit Aufsichtsperson. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Die Teilnehmer erwartet jede Menge Männerballett-Shows. Moderatorin ist Petra Leipziger Ziegler und DJ Hotzi und Partner begleiten den Abend musikalisch. sek