Showdown für die TS Lichtenfels im Aufstiegskampf

Für die Lichtenfelser Kunstturner ist beim letzten Wettkampf der Bayernliga-Saison am Sonntag in Buttenwiesen noch alles möglich. Mit dem Ergebnis vom dritten Wettkampf haben es die Lichtenfelser Turner noch einmal spannend gemacht.

Mit einem Tagessieg vor TV Rehau und 1,6 Punkten mehr stiege das Lichtenfelser Kunstturn-Team in die Regionalliga Bayern auf.

Das Ranking in der Gesamttabelle erfolgt nach Liga-Punkten. Der Sieger eines Wettkampfes erhält zehn Ligapunkte, der Zweite acht Punkte, der Drittplatzierte sechs und so weiter. Wenn zwei Teams die gleiche Anzahl an Ligapunkten haben, entscheidet die erturnte Gesamtpunktzahl.Derzeit führt der TV Rehau mit 24 Ligapunkten und 850,25 Gesamtpunkten vor dem TS Lichtenfels (22/848,65) die Tabelle an. Auch der drittplatzierte TG Pittrichung-Moorenweis hat mit 22 Ligapunkten und 847,60 Gesamtpunkten noch die Möglichkeit aufzusteigen.

Wenn die Lichtenfelser in der kommenden Saison in der Regionalliga turnen wollen, darf am Sonntag nichts schiefgehen.

Dafür benötigt das Team Nervenstärke und muss die Übungen sauber und ohne Fehler ausführen - und darf auf Patzer seitens der Konkurrenz hoffen. Weil Benedikt Zipfel nach Abgabe seiner Diplomarbeit wieder zu einem Sechskampf bereit ist und das Team hochmotiviert ist, den TV Rehau zu schlagen, den Drittplatzierten in Schach zu halten und wieder aufzusteigen, lässt auf gute Leistungen hoffen. jube

Stand nach drei von vier Liga-Wettkämpfen: 1. TV Rehau 24 Ligapunkte/850,25 Gesamtpunkte; 2. TS Lichtenfels 22/848,65; 3. TG Prittriching 22/847,60; 4. TV Fürth 16/831,5; 5. TSV Exquisa Weilheim 4/798,85; 6. SV Lohhof 2 801,25