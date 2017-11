SGE-Nachwuchs holt sich viermal Gold

Der TV Elsenfeld hatte zu seinem traditionellen Jugendturnier Judoka aus ganz Unterfranken eingeladen. Insgesamt fanden sich rund 80 Kinder und Jugendliche ein, darunter auch einige Kinder der SG Eltmann.

In der U10 starteten Heda und Zaira Batykayeva, Lenz Berninger, Julius Schlee, und Erik Wiesneth, einziger Eltmanner in der Altersklasse U12 war Mowsar Batykayev. Die SGler fuhren ein bisschen stolz und gut gelaunt nach Hause, ausgestattet mit einem kompletten Medaillensatz, wobei die Felder in den einzelnen Klassen recht klein waren.

Heda Batykayeva kam bei ihrem allerersten Turnierstart auf den Bronzerang und musste noch einiges an Lehrgeld zahlen. Lenz Berninger nahm mit einem Sieg und einer Niederlage seine erste Silbermedaille mit.



Alle Siege vorzeitig

Alle anderen SG-Starter dominierten ihre Gruppen und Gewichtsklassen beinahe nach Belieben. Vor allem Julius Schlee merkte man seine Wettkampferfahrung an. Er gewann alle seine Begegnungen souverän und vorzeitig. Dem wollten Zaira Batykayeva und Erik Wiesneth nicht nachstehen und holten sich ebenfalls den Klassensieg. In der U12 brachte Mowsar Batykayev ebenso wie seine Schwester Zaira, das Kunststück fertig, bei seinem ersten Turnierstart gleich alle seine Kämpfe zu gewinnen und die Goldmedaille zu erringen. Mit vier Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze heimste die SG ein beachtliches Ergebnis ein. Nun gilt es, am 11. November beim Schneewittchen-Turnier in Lohr am Main diese Erfolge zu bestätigen. er