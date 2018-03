SG verschläft den Start völlig

21 Spiele, 19 Niederlagen, so lautet die ernüchternde Bilanz der SG Kunstadt/Weidhausen in der Handball-Landesliga der Frauen. Auch am Sonntag gab es, trotz der aufmunternden Worte der Trainerin Christine Gahn, eine 20:28-Schlappe gegen die HSG Mainfranken, die damit ihren 7. Tabellenplatz festigte.



SG Kunstadt/Weidhausen -

HSG Mainfranken 20:28 (7:12)

Erneut war es der verschlafene Beginn, der die heimische Mannschaft von Beginn an mit einer Hypothek belastete. Schon in der 10. Minute lief die Gahn-Truppe einem Sechs-Tore-Rückstand hinterher (2:8). Zum 11:4 (15.) für Kitzingen trug Julia Flohr bereits drei Tore bei. Am Ende stand die HSGlerin bei neun Treffern aus dem Feld und war die gefährlichste Angreiferin neben Melanie Meyer, die auf zehn Treffer kam, sechs davon per Siebenmeter.

Die SG Kunstadt/Weidhausen reagierte mit einer 5:1-Deckung. Dagegen leisteten sich die Gäste Fehler mit unplatzierten Würfen oder schlecht vorbereiteten Abschlüssen. Die SG kam besser ins Spiel und verkürzte bis zur Pause auf fünf Tore (7:12). Allerdings fiel die SG bei den beiden Unparteiischen Christine Büttner und Jenifer Kronschnabel kurz nach dem Wiederanpfiff in Ungnade, als Sophie Schnack nach einem harmlosen Foul mit einer Roten Karte betraft wurde und Franziska Röschlein für zwei Minuten auf die Bank geschickt wurde. Kunstadt/Weidhausen überstand die Überzahl des Gegners ohne Schaden, lag jedoch noch immer sechs Tore zurück. Die Entscheidung fiel durch einen Hattrick von Julia Flor zum 11:22 (45.). Der Rest war nur Ergebniskosmetik der Gastgeberinnen, die einmal mehr, abgesehen von schönen Kreisanspielen auf Lina Pühlhorn, unter ihren Möglichkeiten blieben.

Tore für die SG: L. Pühlhorn (7), L. Bauer (4/1), F. Seufert (3), J. Maier, M. Held (je 2), L. Baier, A. Kerling (je 1) kag