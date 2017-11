SG verliert unglücklich

In der Frauenfußball-Kreisklasse Nord Oberfranken kassierte die SG Frickendorf/Schottenstein gegen den BV Leuchau eine 1:2 (0:0)-Niederlage. Auf schwierigem Geläuf hätten die Gastgeberinnen einen Punkt verdient gehabt. Für die SG traf Sabrina Zeitner in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Eine klare 0:4-Niederlage kassierte der SV Ostheim in der Frauenfußball-Bezirksliga Unterfranken zu Hause gegen den FV Dingolshausen. Zur Pause hieß es 0:2. Ostheim war am Anfang die bessere Mannschaft, doch nach dem 0:1 durch einen Torwartfehler drehte sich das Match. red/di