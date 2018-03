SG-Trainerin Christine Gahn schnürt sich die Schuhe

Erneut nichts zu holen gab es für die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen am Samstagabend. Die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn unterlag beim Tabellenfünften TG Landshut mit 19:37 (9:13). Hinter dem klaren Endergebnis versteckte sich aber die eine oder andere Überraschung.



TG Landshut -

SG Kunstadt/Weidhs. 37:19

Denn im Gegensatz zu den bisherigen Niederlagen bei den vermeintlichen Favoriten war es am Samstag nicht die erste Halbzeit, in der die Gäste vom Obermain alle Chancen auf eine Überraschung verspielten.

Die ersten 30 Minuten gestaltete die SG, die auf zahlreiche Leistungsträger verzichten musste, überraschend ausgeglichen. Das mag zum einen an der Trainerin selbst gelegen haben. Denn aufgrund der personellen Engpässe schnürte Christine Gahn selbst nach langer Pause wieder die Handballschuhe und stand somit ihrem Team auch auf dem Feld zur Seite. Hier machten vor allem Fabienne Seufert und Lina Pühlhorn eine gute Figur. Hinzu kam ein überzeugender Auftritt von Sophie Schnack, die in der 12. Minute zum 4:4 ausglich. Natürlich waren die Niederbayerinnen über 60 Minuten das bessere Team, doch im ersten Abschnitt zeigten auch sie sich überrascht von der entschlossenen Gegenwehr der Gäste. Denn selbst als der Gastgeber mit Julia Pfosser und Susanne Fiestl - Landshuts Beste - immer wieder zum Torerfolg kam, hielt die SG gut mit und gestaltete das Ergebnis offen. Kristin Fritz im Tor der SG hatte auch ihren Anteil am starken Auftritt des Tabellenletzten, als sie beispielsweise beim 9:10 (26.) einen Siebenmeter der Gastgeberinnen parierte.

Ärgerlich waren aus Sicht der SG die zwei Treffer von Nicolette Györy, die kurz vor Halbzeitende den deutlichen 13:9-Zwischenstand bescherten.



Frühes Aus für Lina Pühlhorn

Im Hälfte 2 hatte Kunstadt/Weidhausen nur noch wenig entgegenzusetzen. Landshut spielte deutlich entschlossener und vor allem schneller, während bei den Gästen die Kräfte zusehends schwanden.

Hinzu kam die frühe dritte Zeitstrafe für Lina Pühlhorn und damit das Aus für sie in der 34. Minute. Letztlich kam es dann doch zu einer ernüchternd hohen 19:37-Niederlage - die erste Halbzeit war aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.

SG Kunstadt/Weidhausen: Okur, Fritz; Seufert (8/1), Pühlhorn (3), Bauer (2), Pitterich (2), Schnack (2), Held (1), Röschlein (1), Gahn, Baier. mts