SG-Schützen souverän zur Meisterschaft

Die SG Untersteinach/Kulmbach war Aufsteiger in die Luftgewehr-Bezirksliga und setzte sich dort von Beginn an mit ausgezeichneten Ergebnissen an die Spitze. Sie gab während des gesamten Rundenwettkampfes den Ton an, verlor nur einmal und krönte ihre Leistung mit der Meisterschaft. Im letzten Durchgang landete sie bei der SG Unterkotzau-Hofeck einen klaren Sieg.

Das beste Ergebnis dieser Runde erzielte mit 394 Ringen Ronja Just (Schwarzenhammer) vor Franziska Guth (Obernsees/385), Dagmar Witzgall (SG Untersteinach) und Markus Lischke (Geroldsgrün) mit je 384 Ringen sowie Jochen Witzgall (Untersteinach/383).



Bezirksliga Süd/NO, Luftgewehr

SG Unterkotzau-Hofeck -

Unterst./Kulmb. 1490:1509

In dieser Begegnung lagen alle Schützen über dem 9er Schnitt, doch die Gastgeber mussten trotz sehr guter Leistung alle Direktvergleiche an die Untersteinacher abgeben.



Ergebnisse: P. Greßmann - D. Witzgall 380:384, S. Greßmann - J. Witzgall 375:383, Goller - S. Trapper 368:372, Glaser - M. Lotter 367:370. kg