SG Nordhalben kann den Rückstand verkürzen

Nur zwei von sieben Spielen konnten am Wochenende in der A-Klasse 6 ausgetragen werden. Da auch der TSV Wilhelmsthal und der SC Steinbach pausieren mussten, konnte die SG Nordhalben den Rückstand wieder aufholen.



TSV Neukenroth II –

FC Stockheim II 4:1 (0:1)

In einer gutklassigen, im ersten Durchgang noch ausgeglichenen Begegnung gelang den Gastgebern ein hochverdienter Sieg. Nachdem sie in der Auftaktphase zwei Großchancen vergeben hatten, nutzte Schröder die zweite Tormöglichkeit der Gäste zum 0:1. Bis zum Halbzeitpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Matthes blieb das bis dahin beiderseits sehr offensiv geführte Spiel mit jeweils drei erstklassigen Chancen noch völlig offen.

Doch nach der Pause nahm unter der Regie der beiden überragenden Routiniers Cichy und Scheiblich die Dominanz der überaus kampfstarken Gastgeber so deutlich zu, dass den Gästen eine weitaus höhere Niederlage erspart blieb. Denn der TSV II ließ neben seinen vier Treffern noch sieben hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt, während die unerklärbar stark nachlassenden Gäste in der Offensive keinerlei Akzente mehr zu setzen vermochten.

Tore: 0:1 Schröder (15.), 1:1 F. Wachter (49.), 2:1 F. Wachter (53.), 3:1 S. Staub (63.), 4:1 Scheiblich (78.) / SR: Matthes (Weidhausen). lw



SG Nordhalben -

SG Teuschnitz 5:0 (3:0)

Die gut aufgelegte Heimelf sorgte von Anfang an für klare Verhältnisse. Trotz der schlechten Platzverhältnissen wurde mit tollen Kombinationen eine frühe 3:0-Führung herausgeholt. Weitere gute Tormöglichkeiten wurden aber nicht zu einer höheren Pausenführung verwertet. Die wackeren Gäste hatten im ersten Durchgang keine einzige Torchance.

Die Nordhalbener spielten im zweiten Durchgang munter weiter und erhöhten mit schön herausgespielten Treffern auf 5:0. Die Gäste konnten sich kaum aus der Umklammerung der stark aufspielenden Gastgeber lösen und waren mit diesem Ergebnis noch sehr gut bedient.

Tore: 1:0 Spacek (7.), 2:0 Renziehausen (15.), 3:0 Spacek (18.), 4:0 Mohler (60.), 5:0 Scholz (67.) / SR: Gäbelein (TSV Melkendorf). ww