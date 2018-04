SG Nordhalben erleidet gegen FC Stockheim II weiteren Rückschlag

Vom Trio an der Tabellenspitze der A-Klasse 6 leistete sich die SG Nordhalben einen weiteren Ausrutscher.



SC Steinbach -

TSV Ebersdorf 2:0 (0:0)

Die Heimelf startete zu lasch und kam nicht in die Zweikämpfe. Besser machten es die Ebersdorfer, die konsequent am Gegner waren und sich auch eine Torgelegenheit im Strafraum erarbeiteten. Ansonsten spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab; Torszenen waren Mangelware. Die erste Chance des SCR hatte Fischer; er scheiterte jedoch am Torwart. Die Zuschauer sahen bis dahin fußballerische Magerkost.

Nach zwei Wechseln zur Pause kam bei den Steinbachern etwas mehr Bewegung ins Spiel. Sie erhöhten den Druck und gingen nach einem Eckball durch Martin Löffler in Führung. Auch danach gab es Chancen, die nicht verwertet werden konnten. Die Gäste versuchten dagegenzuhalten, kamen aber nicht durch die heimische Defensive. Mit dem 2:0 setzte Lindenberger den Schlusspunkt in einem Spiel, in dem die beiden Joker stachen. SR Florian Kastner leitete souverän.

Tore: 1:0 Ma. Löffler (60.), 2:0 Lindenberger 80.). ds



SG Nordhalben -

FC Stockheim II 2:4 (0:1)

Die SG befindet sich nach dieser blamablen Vorstellung im freien Fall. Die einzige Torgelegenheit in der ersten Halbzeit für die Gastgeber vergab Renziehausen alleine vor dem Gästetorwart kläglich. Die Gäste spielten solide aus einer sicheren Defensive und erzielten nach einem Freistoß aus 25 Metern mit einem Abstaubertor den 0:1- Halbzeitstand.

Gleich nach Wiederbeginn war die Heimabwehr nicht im Bilde und musste mit einem Flachschuss in die kurze Ecke das 0:2 schlucken. Die Bemühungen der Gastgeber wurden nun etwas stärker, und Mohler erzielte per Handelfmeter den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß staubte Routinier Renk ab und stellte den alten Abstand wieder her. Der Spielaufbau der Gastgeber war viel zu umständlich und harmlos, so dass cleveren Gäste nach schönem Spielzug sogar noch auf 1:4 erhöhten. Das 2:4 von Persicke war für die enttäuschenden Platzherren nur noch Makulatur.

Tore: 0:1 Engel (27.), 0:2 Bienlein (51.), 1:2 Mohler (65./HE), 1:3 O. Renk (67.), 1:4 Weschta (77.), 2:4 Persicke (89.) / SR: Martin (TSV Ebersdorf). ww



TSV Neukenroth II –

SG Pressig 5:4 (2:2)

In einer sehr kurzweiligen Begegnung trugen die Gastgeber aufgrund ihrer schwachen Chancenverwertung zur Erhaltung der Spannung maßgeblich bei. Ihre frühe Führung durch den sprintstarken, nie zu kontrollierenden S. Staub glich Jungkunz mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel aus. Nach der erneuten Führung des TSV durch Regisseur Scheiblich gelang Böhnlein im Gegenzug mit einer exzellenten Einzelleistung das 2:2. Kurz vor der Pause vergaben die Gastgeber im Minutentakt drei hochkarätige Möglichkeiten.

Im zweiten Durchgang gingen die Gäste trotz geringerer Spielanteile nach einem gut vorgetragenen Entlastungsangriff durch Blau und einem herrlichen Alleingang von Böhnlein zweimal in Führung. Doch die Gastgeber vermochten infolge ihrer mentalen Stärke durch Scheiblich und den überragenden Staub noch die Wende zu einem hochverdienten Sieg herbeizuführen.

Tore: 1:0 S. Staub (6.), 1:1 Jungkunz (9.), 2:1 Scheiblich (17.), 2:2 Böhnlein (18.), 2:3 Blau (68.), 3:3 Scheiblich (70.), 3:4 Böhnlein (72.), 4:4 S. Staub (75.), 5:4 S. Staub (78.) / SR: Hofmann (Gräfenberg). lw



SG Lauenstein -

SV Nurn 3:1 (0:0)

Die Gäste waren zunächst darum bemüht, defensiv stabil zu stehen, und attackierten die Burgherren im Spielaufbau nicht wirklich. Die SG hatte dennoch Probleme und fabrizierte teils haarsträubende Fehlpässe. Erst in den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte wurden die Angriffe präziser. Marcel Jahn scheiterte nach schönem Doppelpass mit Frunske am Querbalken, wenig später rettete ein Nurner bei einem Lindig-Nachschuss auf der Torlinie.

Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeber weiter mehr vom Spiel. Ein feiner Heber von Maric nach langem Ball von Deuerling fand den Weg zum 0:1 stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Doch fast im Gegenzug konnten die Burgherren durch Tobi Fischbach per Kopf verdient ausgleichen. Zehn Minuten später köpfte Tröbs eine Flanke von Ibrahimi zum viel umjubelten 2:1 ein. Nun wurde die Partie hitziger, und SR Fleischmann hatte alle Hände voll zu tun. Dies gipfelte in zwei berechtigten Ampelkarten für die Gäste. Die zweite zog einen berechtigten Foulelfmeter nach sich, den wiederum Tröbs zum verdienten 3:1-Heimsieg verwandelte.

Tore: 0:1 Maric (54.), 1:1 T. Fischbach (57.), 2:1 C. Tröbs (68.), 3:1 C. Tröbs (88./FE). pf



SG Birnbaum -

SV Friesen III 0:2 (0:1)

Die wenigen Zuschauer erlebten eine schwache Vorstellung beider Mannschaften. Es lief nichts Vernünftiges zusammen. Lediglich ein Weitschuss von Deuerling brachte in der 30. Minute das 0:1 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Kurz vor Schluss erhöhte Krampe per Freistoß zum 0:2-Endstand.

Tore: 0:1 C. Deuerling (30.), 0:2 Krampe (87.) / SR: Löhner (Naila). ak



SG Steinberg/Gi. -

TSV Wilhelmsthal 0:7 (0:3)

Die starken Gäste kontrollierten das Spiel von Beginn an und konnten sich bis zum Pausenpfiff eine sichere 3:0-Führung erspielen. Nach dem Wechsel schalteten die Wilhelmsthaler einen Gang zurück, so dass die Heimelf besser ins Spiel kam. Jedoch konnten sie auch in dieser Phase keine zwingenden Chancen erspielen. Zum Ende der Partie ging der SG wie so oft die Luft aus, und der Gegner konnte im Spaziergang in kurzen Abständen den Spielstand auf 0:7 hochschrauben. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient.

Tore: 0:1 Grebner (17.), 0:2 Buckreus (32.), 0:3 M. Adam (45.), 0:4 Grebner (73.), 0:5 Wünsch (81.), 0:6 Welsch (83.), 0:7 Welsch (87.) / SR: Matthes (Neuensorg). sg



FC Welitsch -

SG Teuschnitz 6:1 (3:1)

Auf schwer bespielbarem Boden zeigte der FC von Beginn an, wer Herr im Hause ist, und schoss bis zur 25. Minute eine beruhigende 2:0-Führung heraus. Die SG, die bis dato kaum stattfand, erzielte mit ihrem ersten brauchbaren Angriff wenig später allerdings den Anschlusstreffer. Doch schon fünf Minuten später "reparierte" Felix Fiedler diesen Lapsus, als er per Fernschuss auf 3:1 erhöhte.

Mit zwei weiteren Toren durch Philipp Konrad nach gut einer Stunde war die Partie dann gelaufen, zumal der Gast einen Akteur durch "gelb-rot" verlor. D. Müller setzte den Schlusspunkt in einer einseitig gewordenen Partie und machte das halbe Dutzend voll.

Tore: 1:0 Hilbert (7.) 2:0 D. Müller (25.) 2:1 Hertel (30.) 3:1 F. Fiedler (36.) 4:1 Ph. Konrad (63.), 5:1 Ph. Konrad (75.) 6:1 D. Müller (81.) / SR: Welscher (SV Reitsch). ha