SG Nordhalben dreht 0:2-Rückstand bei der SG Teuschnitz noch in einen 3:2-Sieg um

Nach dem vierten Spieltag in der A-6 führt die SG Nordhalben alleine die Tabelle an. Das Spitzenspiel in Ebersdorf endete 1:1.



SG Teuschnitz -

SG Nordhalben 2:3 (2:0)

In einem gutklassigen Spiel überraschten die Gastgeber im ersten Durchgang mit einer starken Leistung. Schon in der 15. Minute vergab Jonathan Bayer eine gute Möglichkeit. Wenig später parierte der starke Gästekeeper einen Freistoß von Johannes Bayer glänzend. Mit einem Doppelschlag besorgten die Brüder Bayer die verdiente 2:0-Führung. Jedoch verletzte sich Johannes Bayer bei seinem Treffer, was sich im weiteren Spielverlauf für seine Mannschaft bemerkbar machte.

Die zweite Hälfte ging komplett an die Gäste aus Nordhalben, die durch Treffer von Renziehausen, Braunersreuther und Ströhla das Spiel noch drehten. Als der Gast in der Schlussphase in Unterzahl spielen musste, warf die Heimelf nochmals alles nach vorne. Letztlich blieb es aber beim Sieg der Gäste, bei denen Routinier Spacek immer wieder seine alte Klasse aufblitzen ließ. Die jungen Hausherren sollten auf die starke Leistung in der ersten Hälfte aufbauen.SR Kircioglu (Selbitz) hat sicher schon bessere Tage gesehen.

Tore: 1:0 Jon. Bayer (25.), 2:0 Joh. Bayer (26.), 2:1 Renziehausen (63.), 2:2 Braunersreuther (66.), 2:3 Ströhla (75.). red



TSV Ebersdorf -

SG Lauenstein 1:1 (0:0)

Es entwickelte sich eine recht zerfahrene erste Halbzeit mit zahlreichen Abspielfehlern. Eines der wenigen Ausrufzeichen setzte Julius Stärker mit einem Dropkick, den der gegnerische Torwart parieren konnte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Einheimischen etwas mehr für die Offensive zu tun, und Patrick Gertloff setze seinen strammen Schuss zentral an den Querbalken. Die tiefstehenden Gäste versuchten, über Konter Nadelstiche zu setzen. In der 75. Minute bestraften die Gäste das mangelhafte Abwehrverhalten des TSV, als sich Constantin Tröbs in abseitsverdächtiger Position den Ball erkämpfte, mit Markus Dietrich einen Doppelpass spielte und zum 0:1 vollstreckte. Jetzt drängten die Ebersdorfer mit wütenden Angriffen auf den Ausgleich. Es dauerte jedoch bis zur 90. Minute, ehe Felix Tomaschko nach einem abgeprallten Freistoß den verdienten Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit ergab sich sogar noch die Chance zum Siegtreffer, als Michael Neubauer in Mirko Schulz seinen Meister fand.

Tore: 0:1 C. Tröbs (75.), 1:1 Tomaschko (90.) / SR: N. Fleischmann (Burggrub). tf



TSV Wilhelmsthal -

SG Birnbaum 4:1 (2:0)

Die ersten 25 Minuten waren nicht gerade ein Leckerbissen für die Zuschauer. Das Spiel der Einheimischen war geprägt von vielen Abspielfehlern, schlechtem Stellungsspiel und zu wenig Laufarbeit. Auch die SG Birnbaum kam überhaupt nicht ins Spiel und fiel offensiv nur durch ihren besten Mann, Thomas Beetz, auf. Durch ein Eigentor ging dann die Heimelf etwas glücklich in Führung. Das 2:0 resultierte aus einem schönen Spielzug über Adam auf Löffler, nach dessen gut getimter Flanke Hofmann den Ball nur noch über die Torlinie drücken musste.

Nach der Halbzeit wurde das Spiel etwas besser. Als Adam in auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Die SG Birnbaum tauchte ein ums andere Mal gefährlich vor das Tor von Heimtorwart Neder auf, der machtlos war, als Ebertsch alleine auf ihn zu lief und überlegt zum 3:1 verkürzte. Als Buckreus den alten Abstand zum 4:1 herstellte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Die junge Schiedsrichterin Martina Müller hatte die Partie die zu jedem Zeitpunkt im Griff.

Tore: 1:0 Eigentor (32.), 2:0 Hofmann (42.), 3:0 Adam (63.), 3:1 Ebertsch (72.), 4:1 Buckreus (76.). tsv



SG Pressig - SV Nurn 0:2 (0:0)

Dem Angstgegner aus Nurn merkte man nicht an, dass er Tabellenletzter war. Er ließ in Rothenkirchen zunächst die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. In der 15. Minute hatten die Gäste Pech, als sie nach schönem Angriff nur den Pfosten trafen. Der SV Nurn war mit seinen schnellen Außen stets torgefährlich. Dagegen zeigte die Heimelf nur wenig Zug nach vorne.

Auch im zweiten Abschnitt hatten die Nurner die besseren Chancen. In der 63. Minute bekamen sie einen berechtigen Elfmeter, aber SG-Torwart Müller parierte. Sechs Minuten später erzielte Pascal Deuerling das hochverdiente 0:1. Das 0:2 ließ er sogleich folgen. Es war ein verdienter Sieg der Gäste.

Tore: 0:1 P. Deuerling (69.), 0:2 P. Deuerling (73.) / SR: Kiutra (Weitramsdorf). khr



FC Welitsch -

SG Steinberg 7:1 (1:0)

Beide Mannschaften, die mit Personalmangel antreten mussten, lieferten sich eine faire Partie. Der Gast aus Steinberg/Gifting hielt bis zur Halbzeit gut mit und versuchte mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Der FC verstand es jedoch, keine gefährlichen Vorstöße zuzulassen. Mit einer 1:0-Führung der Heimelf ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel nahm der FC das Heft in die Hand und erspielte sich reichlich Torchancen, von denen auch einige genutzt wurden. Der FC schraubte somit gegen tapfer kämpfende Gäste das Ergebnis auf 7:1 hoch.

Tore: 1:0 Arslan (15.), 2:0 Fischer (48.), 3:0 Arslan (60.), 4:0 Hilbert (64.), 4:1 C. Eidloth (74.), 5:1 Leitz (84.), 6:1 Hilbert (86.), 7:1 Arslan (90.). mz



FC Stockheim II -

TSV Neukenroth II 3:0 (1:0)

Im Nachbarderby drückten beide Teams große Personalsorgen. Stockheim hatte den besseren Start und ging durch Bienlein früh in Führung. Auch im weiteren Verlauf hatten die "Bergleute" mehr Spielanteile. Der sichere Torwart Tobias Engelhardt und zwei geschickt verteidigende Abwehrlinien der Gäste machte es dem FC nicht leicht. Nur Fabian Müller boten sich zwei Großchancen innerhalb weniger Sekunden (31.).

Nach dem Wechsel wurde das Spiel noch einseitiger. Nach vorne gelang den Gästen nun keine gefährliche Aktion mehr. Das Geschehen fand fast nur in der Hälfte des TSV statt. Florian Scherer und Fabian Müller trafen zum 2:0 und 3:0. Zwei weitere Großchancen konnten Bienlein und Fabian Müller nicht verwerten.

Tore: 1:0 Bienlein (8.), 2:0 F. Scherer (48.), 3:0 F. Müller (69.) / SR: Bargel (Staffelstein). ds