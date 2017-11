SG Neuses gelingt zweiter Sieg in Serie

Die Tischtennis-Damen der SG Neuses ließen in der 2. Bezirksliga Ost mit einem Auswärtserfolg in Naila aufhorchen und haben sich auf Platz 6 verbessert. Einen Rückschlag musste der TSV Steinberg beim SV Berg hinnehmen.



FT Naila - SG Neuses 6:8

Nicht zuletzt weil Neuses beide Doppel gewann und in drei Entscheidungssätzen die Oberhand behielt, gelang beim Tabellendritten ein unerwarteter Sieg. Die ersten drei Einzel gingen allerdings verloren, doch verstand es die SG zu kontern. Nach fünf Siegen in den folgenden sechs Paarungen stand es 4:7. Das favorisierte Heimteam verkürzte zwar auf 6:7, doch in der letzten Begegnung behielt Doris Gareis nach dem 1:1-Satzgleichstand die Nerven und machte den wichtigen Doppelpack perfekt. Da bei der SG keine Spielerin leer ausging, darf von einer geschlossenen Mannschaftsleistung gesprochen werden.

Ergebnisse: Pohl/Friedrich - Schwemmlein/Gareis 1:3, Schricker/Arndt - Bernschneider/ Schrafft 0:3, Pohl - Gareis 3:0, Schricker - Schwemmlein 3:0, Friedrich - Schrafft 3:2, Arndt - Bernschneider 1:3, Pohl - Schwemmlein 2:3, Schricker - Gareis 3:1, Friedrich - Bernschneider 2:3, Arndt - Schrafft 2:3, Friedrich - Schwemmlein 0:3, Pohl - Bernschneider 3:0, Schricker - Schrafft 3:0, Arndt - Gareis 1:3.



SV Berg - TSV Steinberg 8:3

Nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite hatten die Gäste. Es gingen nämlich ein Doppel und zwei der ersten drei Einzel jeweils im Entscheidungssatz verloren, zweimal mit 10:12. Damit lag der SV Berg schon mit 4:1 vorne. In den folgenden vier Einzeln konnte Steinberg zwar mit zwei Siegen von Daniela Peter das Geschehen ausgeglichen gestalten, doch der 3-Punkte-Rückstand hatte weiter Bestand (6:3). In der Schlussphase ließ der Hofer Vertreter nichts mehr anbrennen und vergrößerte sogar noch den Abstand.

Ergebnisse: Langheinrich/Strößenreuther - Fugmann/Baierlipp 0:3, Baumgärtner/Peter 3:2, Langheinrich - Baumgärtner 3:2, Strößenreuther - Fugmann 3:0, Ebert - Baierlipp 3:2, Wurzbacher - Peter 2:3, Langheinrich - Fugmann 3:0, Strößenreuther - Baumgärtner 3:0, Ebert - Peter 1:3, Wurzbacher - Baierlipp 3:0, Ebert - Fugmann 3:0. hf