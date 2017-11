SG Neuses feiert ersten Saisonsieg

Die Tischtennis-Damen der SG Neuses kamen in der 2. Bezirksliga Ost zum ersten Saisonsieg. Und der fiel gleich überaus deutlich aus. Der TSV Steinberg war diesmal spielfrei.



SG Neuses -

TTC Rugendorf 8:0

Mit zwei ungefährdeten Doppelerfolgen ging Neuses in Front. Katja Schwemmlein blieb im ersten Einzel ohne Satzverlust, Doris Gareis behielt nach dem 1:1-Satzgleichstand mit 13:11 und 11:6 die Oberhand. Gisela Schrafft musste nach der 2:0-Führung zwar mit 13:15 Federn lassen, doch war sie im vierten Satz mit einem 11:8 zur Stelle.

Nicole Bauernsachs-Seidl befand sich bei ihrem ersten Mitwirken schon auf der Verliererstraße (6:11, 9:11), legte den Hebel mit einem 11:6, 11:5 und 11:6 aber noch um. Gareis ließ auch in ihrem zweiten Einzel nichts anbrennen und zog den Schlussstrich unter die fünfte Niederlage der Gäste.

Ergebnisse: Schwemmlein/ Gareis - Vorwerk/Zeitler 3:0, Bauernsachs-Seidl/Schrafft - Beyerlein/Löffler 3:1, Schwemmlein - Vorwerk 3:0, Gareis - Beyerlein 3:1, Schrafft - Löffler 3:1, Bauernsachs-Seidl - Zeitler 3:2, Schwemmlein - Beyerlein 3:2, Gareis - Vorwerk 3:0. hf