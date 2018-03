SG Kulmbach-Kauernburg ist Gauoberliga-Meister

Den letzten Durchgang der Rundenwettkämpfe der Luftgewehrschützen in der Gauoberliga schloss die Mannschaft der SG Kulmbach-Kauernburg mit einem 1511:1469-Sieg gegen die Kgl.priv. SG Thurnau ab und feierte damit die Meisterschaft. Die Thurnauer steigen nach dieser Niederlage ab, ebenso wie die Reserve der Alten Treuen Neudrossenfeld nach ihrer Niederlage gegen Vizemeister SV Nankendorf.

In der Gauliga-West schloss die Reserve der Kgl.priv. SG Thurnau die Saison auf dem dritten Platz ab, nach einer knappen Niederlage gegen den SV Hüttstadl. Beste Einzelschützin mit 386 Ringen war Michaela Greger (Neubau) vor Mario Mösch (Wirsberg, 385 Ringe) und Cornelia Pleithner (Nankendorf, 383 Ringe).

Marcel Hocquel, Michael Winkler (beide Kulmbach-Kauernburg), Sebastian Schmidt (Schnabelwaid) und Gernot Höhn (Thurnau) teilen sich mit je 382 Ringen den dritten Platz.



Luftgewehr-Gauoberliga

SV Tell Löhlitz II -

SG Wirsberg 1116:1473

Die Niederlage der Gastgeber war von vornherein klar, denn die Löhlitzer Reserve trat nur mit drei Schützen an. Andreas Graf (376), Christoph Maier (369) und Juliana Maier (371) hatten zudem keine Chance gegen die Gastschützen Sonja Schneider (363), Jürgen Hohenberger (364), Christian Hohenberger (361) und Mario Mösch (385).



SG Kulmbach-Kauernburg - Kgl.priv. Thurnau 1511:1469

Die Kulmbacher Vorstädter Simone Bauer (372), Michael Winkler (382), Stefan Winkler (375) und Marcel Hocquel (382) sorgten von Beginn an gegen Alexander Moritz (360), Gernot Höhn (382), Roland Reitberger (366) und Lisa Sollik (361) für klare Verhältnisse.



AT Neudrossenfeld II -

SV Nankendorf 1488:1492

Anja Lochmüller (364), Vanessa Lochmüller (376) und Daniela Birkel (377) mussten ihre Durchgänge gegen Stefan Neubig (365), Susanne Müller (381) und Cornelia Pleithner (383) abgeben, so dass der Sieg des Neudrossenfelders Christopher Weigel (371) gegen Werner Schwarz (363) nur Ergebniskorrektur war. kg



Luftgewehr-Gauliga West

Kgl.priv. SG Thurnau II -

SV Hüttstadl I 1452:1456

Michael Frankenberger (368), Robert Ermisch (363), Alexander Arnold (370), Dietmar Schulz (351) - Michael Weinert (370), Stefanie Weinert (359), Michael Sendbühler (359), Mario Bauer (368).



Kgl.priv. SG Thurnau III -

AT Neudross. III 1036:1406

Reiner Aepfelbach (368), Fabian Pausch (354), Leon Roß (314) - Katja Linz (378), Carina Seifert (375), Swen Schüßler (323), Michaela Kummer (330).