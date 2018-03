SG Höfles gibt die "rote Laterne" wieder ab

Durch einen deutlichen Sieg im Nachholspiel gegen den SV Seelach hat die SG Höfles am Reformationstag die "rote Laterne" in der A-Klasse 5 wieder an den FC Mitwitz III abgegeben.



SG Höfles/Fi. -

SV Seelach 6:1 (3:0)

Die Heimmannschaft übernahm von Beginn an das Zepter und ließ Ball und Gegner laufen. In der 22. Minute eröffnete Traore nach schönem Zuspiel von Göppner den Torreigen. Neun Minuten später erhöhte Tayfach wiederum nach schöner Flanke von Göppner auf 2:0. Dann war es Göppner selbst, der das 3:0 erzielte. Nachdem sich die Gäste in der 44. Minute mit einer völlig unnötigen Roten Karte selbst dezimierten, gab es einen Elfmeter, der jedoch verschossen wurde.

Kurz nach dem Wechsel hatten die Gäste die Möglichkeit zu verkürzen, jedoch wurden die Chancen zu leichtfertig vergeben. Daraufhin übernahm der Gastgeber wieder das Spielgeschehen. Nach einer schon in der ersten Halbzeit starken Leistung

erzielte Tobias Müller innerhalb von knapp 20 Minuten einen lupenreinen Hattrick und erhöhte damit auf 6:0. Der Ehrentreffer der Gäste in der 88. Minute war nur Ergebniskosmetik.

Tore: 1:0 Traore (22.), 2:0 Tayfach (31.), 3:0 Göppner (42.), 4:0 T. Müller (59.), 5:0 T. Müller (67.), 6:0 T. Müller (78./Elfmeter), 6:1 J. Jüngling (88.) / SR: M. Klug (SV Buchbach). mj