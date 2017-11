SG Gehülz entführt überraschend Punkte aus dem Neuseser Flößerstadion

In der A-Klasse 5 konnte am Wochenende nur auf drei Plätzen gespielt werden, und dabei gab es drei nicht einkalkulierte Resultate. Das gilt vor allem für die Partien in Neuses und in Höfles, wo der Spitzenreiter und einer seiner Verfolger unterlagen..



SV Neuses -

SG Gehülz/Kr. 1:3 (0:0)

Durch das schlechte Wetter und nach dem dritten Heimspiel in den letzten beiden Tagen war der Platz in einem katastrophalem Zustand. Dementsprechend taten sich beide Mannschaften schwer, ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Die erste Hälfte war von vielen Stockfehlern und Ausrutschern geprägt, wobei die Schuhwahl etlicher Akteure ihren Teil dazu beitrug. So dauerte es bis zur 33. Minute, ehe es zum ersten Mal gefährlich wurde, doch Gästespieler Eber verzog knapp. Von der Heimelf war in der ersten Hälfte so gut wie nichts zu sehen.

Nach Wiederanpiff hatte man das Gefühl, dass die "Flößer" agiler aus der Kabine gekommen waren. Ein Schuss von Trivuncevic konnte allerdings auf der Linie geklärt werden. Das gute Gefühl der heimischen Anhänger sollte nur von kurzer Dauer sein. In der 55. Minute spielte Rebhan einen unfreiwilligen Doppelpass mit Traut, der die Unterkante der Latte traf. Nur eine Minute später gelang Bauer mit einem abgefälschten Freistoß das 0:1. Die Heimelf tat sich weiterhin schwer und wirkte für die Platzverhältnisse oft zu verspielt. Mit der Führung im Rücken standen die Gäste tief in der eigenen Hälfte und konzentrierten sich auf gelegentliche Konter. Die Neuseser versammelten sich um den Gästestrafraum, fanden aber keine Lücken. So wurde es oft mit Schüssen aus der Ferne versucht, bei denen meist ein Gästebein dazwischen war. Zehn Minuten vor dem Ende bewies Hoderlein ein gutes Auge, als er überraschend einen Konter einleitete. Traut legte quer zu Halfinger, und dieser erhöhte auf 0:2. Die "Flößer" versuchten sich noch einmal gegen die drohende Niederlage aufzubäumen. Trivuncevic flankte auf Pfahl, und dieser verkürzte auf 1:2. Zu mehr sollte es für die Heimelf an diesem trostlosen Sonntag aber nicht mehr reichen. Mit der letzten Aktion des Spiels schloss Nguyen einen sauberen Konter zum 1:3-Endstand ab, und die Überraschung war perfekt.

Tore: 0:1 J. Bauer (58.), 0:2 Halfinger (83.), 1:2 Pfahl (85.), 1:3 Nguyen (90.) / SR: Polat. as



SG Höfles/Fi. -

SG Schmölz 4:3 (2:2)

Bei widrigen Bedingungen entwickelte sich von Beginn an ein

munteres Spiel. Die ersten 15 Minuten hatten die Gastgeber ein leichtes Übergewicht, konnten in dieser Phase jedoch kein Kapital aus den Chancen schlagen. In der 24. Minute brachte Pülz die Gäste mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam durch Hauck in der 29. Minute per Elfmeter zum Ausgleich. In der Folge blieb es ein ausgeglichenes Spiel. Wegner besorgte per Abstauber die 2:1-Führung. Diese hielt jedoch nur kurz an, da Zazrivec der Ausgleich gelang.

Auch nach der Pause blieb es ein umkämpftes, aber durchaus unterhaltsames Spiel. So erzielten die Gastgeber in 61. Minute durch Fleischmann nach einem Traumpass von Schatz das 3:2. Die Gäste ließen jedoch kurz darauf wieder durch Zazrivec den Ausgleich folgen. In der Folge wurde das Spiel zunehmend hitziger und unruhiger. Es gab Chancen auf beiden Seiten, die jedoch von beiden Torhütern vereitelt oder leichtfertig vergeben wurden. In der 75. Minute gelang der Heimmannschaft das 4:3. Mit einer starken kämpferischen Leistung konnte man die Führung bis zum Schluss verteidigen und gewann dieses Spiel überraschend, jedoch nicht völlig unverdient.

Tore: 0:1 Pülz (24.), 1:1 Hauck (29./FE), 2:1 Wegner (39.), 2:2 Zazrivec (44.), 3:2 Fleischmann (61.), 3:3 Zazrivec (68.), 4:3 Tayfach (75.) / SR: Schulz (Neustadt/C.). mj



ATSV Gehülz -

FC Wallenfels II 2:2 (0:1)

Zu Spielbeginn wurde der Boden durch den heftigen Schneefall immer schwieriger. Trotz mehrerer Torchancen konnten die Gastgeber den Führungstreffer nicht erzielen und gerieten in der 30. Minute durch einen abgefälschten Ball sogar mit 0:1 in Rückstand. Bis zur Pause war die Partie offen.

Die zweite Halbzeit begann der ATSV Gehülz sehr engagiert und hatte ein Chancenplus. Der Lohn war der Ausgleich durch Julian Brendel nach einem groben Abwehrfehler. In dem zwischenzeitlich einseitigen Spiel setzte sich der überragende Julian Brendel bei einer Einzelaktion durch und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Die Gäste aus Wallenfels erzielten jedoch kurz vor Ende durch eine missglückte Flanke den verdienten 2:2-Endstand.

Tore: 0:1 Eigentor (30.), 1:1 J. Brendel (65.), 2:1 J. Brendel (75.), 2:2 Fleischmann (85.) / SR: Gräser. nh