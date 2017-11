SG gegen starken Aufsteiger

Am Sonntag (17.45 Uhr) bestreiten die Bezirksoberliga-Handballer der SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt (10.) ihr letztes Heimspiel der Hinrunde in der Hirschaider Regnitz-Arena gegen den überraschend starken Aufsteiger TV Gefrees (6.). Der HC 03 Bamberg (4.) ist laut Spielplan am Sonntag (17.45 Uhr) beim Tabellenzweiten Haspo Bayreuth II gefordert. Die Bezirksoberliga-Handballerinnen des HC 03 Bamberg sind diesmal nicht im Einsatz.



Bezirksoberliga, Männer

SG Bamberg/Hallstadt -

TV Gefrees

Gefrees war bislang sehr heimstark, holte auswärts aber nur einen Punkt. Zuletzt hätte der TV fast den HC 03 Bamberg geschlagen. Die Verletzung von Spielmacher Baier verhinderte aber eine Überraschung. Um so mehr wird die Mannschaft von Josef Hermanek auf einen Sieg gegen die SG brennen. Die Heimmannschaft muss sowohl das Fehlen ihres Spielmachers Nicolai (gesperrt) als auch von Günther (verletzt) kompensieren. Dass sie dazu imstande sind, haben die SGler mit dem Unentschieden gegen Coburg bewiesen. Mit der gleichen Einstellung ist der zweite Sieg in dieser Saison möglich.

Haspo Bayreuth II -

HC 03 Bamberg

Zu guter Form auflaufen müssen die Bamberger HC-Handballer am Sonntag, wollen sie ganz vorn angreifen in der Tabelle. Zu Gast ist das Team von Trainer Matthias Roppelt beim Tabellenzweiten in Bayreuth, der drei Pluspunkte mehr auf seinem Konto hat als sein Gast und von seinen fünf Heimspielen erst eines verlor. red