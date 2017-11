SG Frickendorf erwartet ein spannendes Heimspiel

Am Sonntag (10.30 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel in der Frauenfußball-Kreisliga Schweinfurt, wenn Tabellenführer TSV Grafenrheinfeld auf Verfolger SV Gemeinfeld trifft. Die Gastgeber mussten am vergangenen Spieltag ihre erste Saisonniederlage in Limbach hinnehmen, die Gemeinfelderinnen weisen als Dritter drei Punkte weniger auf. - In der

Kreisklasse Nord Oberfranken hat die SG Schottenstein/Frickendorf den BC Leuchau am Sonntag (14 Uhr, Schottenstein) zu Gast. Die Gastgeberinnen belegen den fünften Tabellenplatz,während Leuchau mit zwei Punkten weniger Siebter ist. Somit ist mit einer offenen und hart umkämpften Auseinandersetzung zu rechnen. - In der Kreisklasse Süd Oberfranken hat der FC Baunach II Heimrecht gegen die DJK Bamberg. Gespannt darf man sein, wie die Gastgeberinnen die 0:14-Pleite gegen Frensdorf II verkraftet haben. Die Bambergerinnen stehen in der Tabelle einen Platz hinter dem FCB, sollten also in etwa gleich stark sein. Anstoß ist am Samstag um 16 Uhr. di