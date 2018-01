SG fehlt die Durchschlagskraft

Zehn Spiele und noch kein einziger Sieg, da kommt bei den Handballfrauen der SG Kunstadt-Weidhausen wahrlich keine Weihnachtsfreude auf. Allerdings wäre auch ein Sieg im "Hexenkessel" von Helmbrechts eine kleine Sensation gewesen. Am Ende hieß es 28:19 (12:9) für die Gastgeberinnen.



Landesliga Nord, Frauen

TV Helmbrechts -

SG Kunstadt-Weidhs.28:19

Im Angriff fehlte es der Mannschaft von Udo Prediger erneut an Durchschlagskraft. Keine der durchaus motivierten Spielerinnen kam über drei Feldtore hinaus. Einziger Lichtblick in einer wenig befriedigenden Partie war die Tatsache, dass Lena Klihm alle fünf Strafwürfe verwandelte.

Die Gastgeberinnen, die zuletzt gegen die HSG Mainfranken Federn gelassen hatten, nutzten die Gelegenheit, ihr Punkte- und Torekonto aufzubessern. Die Mädels von Christopher Seel machten von Beginn an klar, wer in der Helmbrechtser Sporthalle das Sagen hatte. Das 4:0 nach sechs Minuten zwang Udo Prediger bereits zur ersten Auszeit. Danach schickte sich die SG an, den Anschluss zu halten (8:6, 17. Min.).

Doch weiter als auf zwei Tore kam der Gast nicht an die Heimmannschaft heran. Nach der Pause (12:9) folgte dann ein fünfminütiger Black-Out. Der SG wollte im Angriff nichts mehr gelingen. Helmbrechts zog auf 16:10 davon. Damit waren die Weichen für den Ausgang der Partie gestellt. Die SG hatte nichts Entscheidendes zuzusetzen. Auch die zweite Auszeit und die Einwechslung von Yvonne Lang änderten daran nichts. Rund 15 Minuten vor dem Abpfiff hatten sich die Gastgeberinnen bereits auf 23:13 abgesetzt.

Der TVH konnte sich nun darauf beschränken, die Partie sicher nach Hause zu bringen. Zwischenzeitlich kam Kunstadt-Weidhausen noch auf 18:24 (55.) heran, doch am Ende betrug die Differenz wieder neun Treffer.

Tore für den TV Helmbrechts: D. Erhard (5), L. Jakob (5), K. Reif, C. Wirth, K. Kieser (je 4), D. Kier, K. Schlegel (je 2), A. Pöhlmann, N. Klier (je 1) / Tore für die SG Kunstadt-Weidhausen: L. Klihm (5/5), C. Fürst (3), F. Seufert (3), L. Pühlhorn (3), L.-M. Fiedler (2), Y. Lang (1), L. Bauer (1)



Bezirksoberliga, Frauen

TSV Weitramsdorf -

SG Kunstadt-Wdhs. II 26:17

Nicht viel besser als der ersten Mannschaft erging es der Reserve der SG Kunstadt-Weihausen beim TSV Weitramsdorf. Durch den 26:17 (10:7)-Sieg in der Rodacher Bayernhalle eroberten die Gastgeberinnen Tabellenplatz 2.

Bei den Gästen überzeugte nur Susanne Hümmer als sichere Siebenmeterschützin (5/5). Bei den Gastgeberinnen tat sich Corina Bauersachs mit acht Feldtoren hervor. Sie gingen schnell mit 4:1 in Führung und hielten den Vorsprung nahezu bis zum Seitenwechsel (10:7). In Durchgang 2 war die Überlegenheit des TSV noch deutlicher. Zehn Treffern der SG-Reserve standen 16 Tore der Weitramsdorferinnen gegenüber. kag