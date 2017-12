SG Bamberg holt 34 Goldmedaillen in Erlangen

Beim 23. internationalen Röthelheim-Cup in Erlangen präsentierten sich die 31 Schwimmer der SG Bamberg in starker Form und hamsterten Medaillen: Mit 34 Gold-, 24 Silber- und 22 Bronzemedaillen erkämpften sich die Bamberger einen hervorragenden zweiten Platz im Medaillenspiegel hinter Gastgeber SSG Erlangen (38/ 48/34), die allerdings auch fast 80 Aktive am Start hatten. Knapp 500 Aktive aus 35 Vereinen aus Deutschland, Österreich, Tschechien, Liechtenstein und Russland absolvierten mehr als 2500 Starts.



Kertész und Weidner stark

Am erfolgreichsten schnitten aus Bamberger Sicht Kevin Kertész (Jahrgang 2003) und Nicolas Weidner (2007) ab, die beide jeweils fünf Siege ergatterten. Kevin Kertész entschied die Wettbewerbe über 100 m und 200 m Rücken (1:06,84 Min./ 2:25,60), 100 m und 200 m Schmetterling (1:02,93/2:24,75) sowie 1500 m Freistil (17:46,02) für sich. Nicolas Weidner, der fast ausnahmslos mit persönlichen Bestzeiten überzeugte, war über 50 m, 100 m, 200 m Freistil (33,81 Sek./1:14,63 Min./ 2:42,26), 50 m Schmetterling (37,74 Sek.) und 200 m Lagen (3:14,20) nicht zu schlagen.



Ticket für Süddeutsche gelöst

Drei Goldmedaillen mit neuen persönlichen Rekorden heimste Julia Barth (2006) über 100 m Freistil (1:09,60), 200 m Rücken (2:57,00) und 800 m Freistil (10:40,92) ein. Mit ihrem starken 800-Meter-Rennen hat Barth das Ticket für die süddeutschen Meisterschaften Ende Februar in Neckarsulm gelöst. Ebenfalls brillierte Luca Barth (2008) ausnahmslos mit neuen Bestzeiten und Siegen über 100 m Freistil (1:23,37), 200 m Rücken (3:20,83) und 200 m Lagen (3:25,40). Nikita Bergmann (2005) war in ihrer Speziallage Brust über 50 m, 100 m und 200 m (38,28/1:24,08/ 2:58,68) nicht zu schlagen.

Brustspezialistin Leila Jafoui (2004) steuerte ebenfalls drei Siege zum guten Mannschaftser-gebnis über 50 m und 100 m Brust (38,41/1:24,41) und 200 m Lagen (2:48,19) bei. Maja Lehner (2003) schlug über 200 m Schmetterling (2:42,84), 200 m Freistil (2:24,63) und 400 m Freistil (5:18,35) als Jahrgangsbeste an.

Mit Patrick Kleemeier (1992) wagte sich in Erlangen auch ein Mastersschwimmer an den Start, der sich trotz reduzierter Trainingsumfänge wegen seines Masterabschlusses über eine neue Jahresbestzeit über 1500 m Freistil (19:35,41) und Platz 1 freuen durfte. Mit taktischen Meldungen belegte er zudem noch jeweils Rang 1 über 200 m Rücken und Schmetterling.

Einen Doppelsieg erreichte Anna Barth (2006) über 50 m Schmetterling (35,78) und 100 m Brust (1:27,02). Christopher Weidner (2005) stand über 100 m und 200 m Brust (1:24,77/2:57,70) zweimal ganz oben auf dem Podest. Jeweils einen Sieg holten sich die beiden Junioren Julia-Sophia Scheuermann (2000) über 400 m Freistil (5:00,01) und Benedikt Dörfler (2000) über 50 m Rücken (30,71). Zudem agierten Leonard Maex (2005), Paul Ender (2004), Pauline Söderholm (2004), Ella Vornlocher (2005), Caspar Baumüller (2006), Kilian Kohlmann (2005) und Alexander Kajaia (2006) als eifrige Medaillensammler für die SG Bamberg und trugen wesentlich zum starken Teamergebnis bei.

Mit diesen erfreulichen Ergebnissen des ersten Langbahnwettkampfes der Saison war das Trainerteam um Michael Schorr überaus zufrieden. pkl