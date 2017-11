Service-Clubs bitten um Vorschläge

Der Sozial- und Kulturpreis der Kulmbacher Service-Clubs wird alljährlich für hervorragende soziale Leistungen oder künstlerische Einzelleistungen beziehungsweise als Würdigung eines künstlerischen Gesamtwerkes verliehen. Die Arbeiten aus den Bereichen Musik, Theater, Kunst, Literatur und Tanz sollen eine Verbindung zur Region aufweisen. Ausgezeichnet werden können ein bestimmtes Kunstwerk, ein Kunstprojekt, das Gesamtschaffen einer Einzelperson oder das Wirken einer Gruppe. Bewerben kann sich jeder, der im Landkreis Kulmbach geboren wurde, hier lebt oder dessen Werk im Zusammenhang mit Kulmbach steht. Auch Bewerbungen von Institutionen mit Sitz in Kulmbach sowie Vorschläge von Dritten sind möglich.

Die Übergabe findet anlässlich der "Kulmbacher Ballnacht" am 17. März in der Dr.-Stammberger-Halle statt. Die schriftlichen Bewerbungen sind bis Samstag, 6. Januar, zu richten an: Verein der Service- Clubs Kulmbach, Anja Gimpel-Henning, Dr.-Martin-Luther-Straße 11A, Kulmbach. red