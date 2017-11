Senivita-Schulen an neuem Standort

Rund 150 Schülerinnen und Schüler und 34 Lehrkräfte der Senivita-Schulen sind seit dem neuen Schuljahr vom Ebermannstädter Standort in das neu renovierte Lindner-Gebäude nach Eggolsheim umgezogen. Mit dem Umzug erfolgte auch die Umbenennung der privaten Bildungseinrichtung in "Dr. Wiesent-Schulen". Nach den ersten Eingewöhnungswochen in den neuen Räumlichkeiten bekamen diese den kirchlichen Segen. Bei einem Festakt in der Eggerbachhalle würdigten Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Schulwesen die Leistungen der renommierten Privatschule.

"Der Umzug war ein Kraftakt, aber wir fühlen uns in den neuen, freundlich und modern gestalteten Gebäude sehr wohl", freut sich Schulleiter Dr. Bernhard Haberl. Es bieten sich nun vielfältige Möglichkeiten der konzentrierten Arbeit in einer offenen Atmosphäre und tollem Ambiente.

Für den Umzug von Ebermannstadt nach Eggolsheim hatte vor allem die wesentlich bessere Verkehrsanbindung mit S-Bahn-Haltestelle direkt vor der Tür den Ausschlag gegeben.



Ein Glücksfall

Für Bürgermeister Claus Schwarzmann ein "Glücksfall für die Marktgemeinde". Seine Kommune werde mit dem Schulstandort noch weiter aufgewertet.

Die Dr. Wiesent-Schulen in Eggolsheim bestehen aus der Berufsfachschule (BFS) für Altenpflege St. Nikolaus und der Fachoberschule (FOS) Fränkische Schweiz mit den drei Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gestaltung sowie Agrarwirtschaft mit Bio- und Umwelttechnologie. Zwei weitere Schulen des Trägers sind die Fachschule für Heilerziehungspflege in Marktredwitz und die bilinguale Grundschule Schloss Thiergarten in Bayreuth. Sie wurden alle von Dr. Dr. Phil. Horst Wiesent gegründet, der geschäftsführender Gesellschafter des Schulträgers ist.



Große Pläne

Für den Standort Eggolsheim hat Wiesent bereits weiterführende Pläne, wie er an der Einweihungsfeier verkündete. Dort gab er dem Schulleiter Bernhard Haberl den Auftrag, alles für die Installation der weiteren Fachrichtung Gesundheit in der Berufsoberschule in die Wege zu leiten. Zudem soll ab Januar eine eigene Stiftung ins Leben gerufen werden, die bei Bedürftigkeit das Schulgeld finanzschwacher Familien übernimmt, verkündete er. Überschüsse aus den Schulen werden seiner Maxime getreu sowieso sofort wieder reinvestiert, das Unternehmen ist gemeinnützig. Über fünf Millionen flossen so in den vergangenen 17 Jahren seit der Gründung der ersten Privatschule - der Fachschule für Altenpflege in Ebermannstadt - in die Bildungseinrichtungen.

mat