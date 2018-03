Seniorin stürzt mit Traktor in Wassergraben

Schwere Verletzungen zog sich eine Seniorin am Montagmittag bei einem Unfall zwischen dem Schlüsselfelder Stadtteil Heuchelheim und Burghaslach (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) zu. Die 72-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Traktor auf der abfallenden und kurvenreichen Straße unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach rechts ins Bankett geriet. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihren Bulldog, kreuzte die Straße und landete auf der anderen Seite in einem anderthalb Meter tiefen Wassergraben.



Mit Hubschrauber in Klinik

Die Frau erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Da noch ein weiteres Auto am Unfall beteiligt war - in welcher Form war gestern noch nicht bekannt - , wurde ein Gutachter beauftragt, den genauen Hergang zu klären. Die Verbindungsstraße war für längere Zeit komplett gesperrt. red