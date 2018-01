Seniorin begeht Unfallflucht

Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde eine Unfallflucht in Kübelstein schnell geklärt. Eine Ford-Fahrerin war am Donnerstagmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen geparkten Opel touchiert. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen, so dass eine 87-jährige Rentnerin als Verursacherin ermittelt werden konnte. pol