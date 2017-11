Seniorenradler zu Fuß unterwegs

Die Seniorenradler lassen ihre Fahrräder am Mittwoch im Schuppen stehen. Denn in der kühlen Jahreszeit machen sie sich zu Fuß auf den Weg. Ihr nächstes Ziel am Mittwoch, 8. November, ist der Lauberberg. Werner Leser ist dabei und wird für Unterhaltungsmusik sorgen. Treffpunkt ist um 12.15 Uhr, diesmal am Parkplatz des ehemaligen E-Centers am Greiendorfer Weg.

Wer mit dem Auto im Gasthaus zu der Gruppe dazukommen möchte, ist natürlich willkommen. Beteiligen können sich auch Wanderfreudige, die bisher nicht dabei waren. red