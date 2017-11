Seniorennachmittag entfällt heute

Die Pfarreiengemeinschaft Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf teilt mit, dass der Seniorennachmittag der Pfarrei Jesserndorf am heutigen Donnerstag entfällt. Das nächste Seniorentreffen findet, laut Mitteilung der Pfarrei am Montag, 27. November, ab 14 Uhr in der Gaststätte Hümmer in Jesserndorf statt. red