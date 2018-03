Seniorengymnastik in Zeil startet wieder

Der Seniorenbeirat der Stadt Zeil gibt bekannt, dass ab Donnerstag, 12. April, ein neuer Kurs für Seniorengymnastik beginnt. Die Gymnastikstunden finden donnerstags jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Schulturnhalle statt (insgesamt zehn Mal). Zum Kurs sind alle Seniorinnen und Senioren eingeladen. Neueinsteiger sind willkommen. Mit dem Kurs soll die Freude an der Bewegung gefördert werden. Damit wird ein Beitrag zur Alltagsfitness geleistet. Weitere Informationen und Anmeldung sind am ersten Donnerstag vor Ort möglich. Die Übungsleiterin ist Martha Schübert. red