Seniorenbetreuer und Leselernhelfer gesucht

Meranier-Gymnasium Lichtenfels:

Seniorengemeinschaft "In der Heimat wohnen" Bad Staffelstein:

Ivo-Hennemann-Grundschule Grundfeld und Abt-Knauer-Grundschule Weismain:

Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurück bekommen - freiwilliges Engagement bei den "Aktiven Bürgern" ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 400 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein.Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen, bei der Tafel usw. Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen - und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden. Neue Interessenten sind herzlich willkommen. Derzeit werden zum Beispiel gesucht:für die offene Ganztagsschule zwischen Montag und Donnerstag, jeweils 13 bis 16 Uhr, sucht das Gymnasium dringend Unterstützung in der Betreuung der Schüler der 5.-7. Jahrgangsstufe, gerne auch nur tageweise;Das Heim sucht Ehrenamtliche, die einmal pro Woche (gerne auch am Wochenende) für rund drei Stunden die Seniorengemeinschaft besuchen. Im Umgang mit den Senioren sollten die Betreffenden einfühlsam und geduldig sein. Die Aufgabe wäre die Betreuung einzelner Senioren oder auch einer Gruppe. Man kann Spaziergänge machen oder auch Gesellschaftsspiele spielen, Vorlesen oder bei Alltagstätigkeiten unterstützen (zum Beispiel zum Friseur begleiten);Die beiden Schulen suchen Leselernhelfer, die einmal pro Woche die Klasse besuchen und mit einem oder auch mehreren Kindern das Lesen üben oder vertiefen.Zusätzliche Informationen und weitere Angebote gibt es im Internet unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de . Interessierte wenden sich an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge), Telefonnummer 09571/1699-330, E-Mail: info@aktive-buerger-lichtenfels.de.