Seniorenausflüge des Roten Kreuzes

Das BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau lädt zwei Mal im Monat zum Halbtagesausflug für Senioren ein. Im November und Dezember geht es auf "Weihnachtsmarkt- Tour". Los geht es am Freitag, 24. November, nach Bamberg. Der Markt auf dem Maximiliansplatz ist traditionell einer der ersten, der seine Pforten öffnet. Für alle, die es kaum noch erwarten können, genau der richtige. Zweites Ziel ist das

Wasserschloss in Mitwitz am Samstag, 2. Dezember. Hier warten mehr als 60 weihnachtliche Stände rund um das malerische Schloss auf die Teilnehmer. Zu guter Letzt darf natürlichder Christkindlesmarkt in Nürnberg nicht fehlen, der am Freitag, 15. Dezember, auf dem Programm steht. Abfahrt ist jeweils um 13 Uhr in Michelau. Weitere Zustiegsmöglichkeiten können bei der Anmeldung erfragt werden. Alle Infos und Anmeldung gibt es unter Telefonnummer 09571/959031 oder direkt im Mehrgenerationenhaus, Schneyer Straße 19, in Michelau. red