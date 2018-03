Senioren wandern

Siegfried Vetter leitet am Mittwoch, 4. April, die nächste Seniorenwanderung des Fränkisch-Thüringischen Freundeskreises. Die Tour beginnt am Sportheim des TSV Mönchröden und führt hinauf auf den Rießberg. An dessen höchster Stelle führt eine Brücke über die Zubringerstraße zur A 73. Nun geht es auf ebenen Waldwegen in Richtung Wildpark. Später wird die Ortsverbindungsstraße Mönchröden - Rüttmannsdorf überquert. Kurz darauf ist der Mühlwiesenbrunnen zu sehen. Oberhalb davon befindet sich die Wasseraufbereitungsanlage der Stadt Rödental. Hier ist eine Besichtigung eingeplant, bei der der Rödentaler Stadtwerkeleiter Informationen gibt und für Fragen zur Verfügung steht. Danach geht es auf Waldwegen weiter durch den Wildpark hinab bis zum Ziel, dem Sportheim des TSV Mönchröden. Dann haben die Wanderer fast acht Kilometer zurückgelegt.

Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr am Neustadter Angerparkplatz. Wanderer aus dem Raum Rödental können die Parkstraße oberhalb des Sportplatzes direkt anfahren. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung bis Ostermontag, 2. April, bei Siegfried Vetter (Telefon 09568/1255) notwendig. red