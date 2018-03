Senioren wandern mit dem Rhönklub

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen bietet am Donnerstag, 22. März, eine Seniorenwanderung an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum, Geschwister-Scholl-Platz (beim Kino). Die zehn Kilometer lange Wanderung führt von

Aschach über Frauenroth und wieder zurück nach Aschach. In Frauenroth ist eine Einkehr vorgesehen. Wanderführer Heinz Krausenberger begleitet die Teilnehmer. sek