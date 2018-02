Senioren sollen gesund und aktiv ihren Ruhestand genießen können

red



Unter dem Motto "Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter" findet ein Informationstag mit Vorträgen, Workshops sowie Informationsständen zum Mitmachen und Lernen in Haßfurt statt. Darauf weist das Landratsamt hin.Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat eine neue Schwerpunkt-kampagne zur Seniorengesundheit gestartet. Frauen und Männer ab dem Alter von 65 Jahren sollen motiviert werden, den Freiraum, der durch den Eintritt in den Ruhestand gewonnen wird, auch zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden zu nutzen. Denn: Es ist nie zu spät anzufangen! Richtige Ernährung, ausreichende Bewegung und Aktivität, Nutzen von modernen Hilfsmitteln oder sozial eingebunden zu sein, tragen dazu bei, möglichst lange bei guter Gesundheit älter zu werden.Auch die Gesundheitsregion plus Landkreis Haßberge beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an dieser Kampagne. Den Anfang macht ein Informationstag unter dem Motto: "Gesund älter werden im Landkreis Haßberge". Dieser findet am Samstag, 18. November, von 9 bis 17 Uhr in der Ganztagesstätte "Silberfisch" am Schulzentrum in Haßfurt statt. Hierzu sind alle interessierten Bürger eingeladen. Namhafte Professoren der Universität Bamberg und der Hochschule Coburg konnten für Vorträge gewonnen werden: Niko Kohls stellt spannende Verbindungen zwischen Körper, Seele und Geist her. Er gibt Antworten auf die Frage, wie kann man durch Achtsamkeit seine Gesundheit fördern. Stefan Voll erläutert unter anderem die Zusammenhänge zwischen geistiger Gesundheit im Alter und Bewegung. Sebastian Hilke zeigt auf, welche modernen Unterstützungs- und Assistenzsysteme es für daheim gibt.Ulrich Koczian, der Vizepräsident der bayerischen Landesapothekerkammer, informiert in seinem Vortrag über den Medikationsplan. Er soll dazu beitragen, eine bessere Übersicht über die eingenommenen Medikamente zu erhalten.Am Nachmittag schließen sich ab 14 Uhr interessante Workshops an wie: Pflegekurs für pflegende Angehörige; hier erhalten die Besucher Informationen über Leistungsansprüche und praktische Tipps zur Grundpflege eines Menschen. Beim Workshop "Genussvoll mitten im Leben" geht es um eine genussvolle Ernährung. Damit soll den körperlichen Veränderungen beim Älterwerden begegnet werden. Der Workshop "Sturzprophylaxe: Sicher mobil bleiben" zeigt vor allem auf, wie ein regelmäßiges Kraft-Balance-Training Stürzen und Verletzungen vorbeugen kann. Zu allen Workshops ist eine Anmeldung erforderlich.In einer "Blitzlichtrunde" von 12.15 bis 13 Uhr stellen Anbieter aus dem Landkreis ihre Leistungen vor. Dieses Programm wird durch Informationsstände und eine Ausstellung rund um das Thema "Gesund älter werden" abgerundet. Für das leibliche Wohl sorgt die Arbeiterwohlfahrt mit gesunden Leckereien im Schülercafé.Das detaillierte Programm ist auf der Homepage des Landkreises Haßberge veröffentlicht (unter www.hassberge.de ). Dort können sich Interessierte auch für die Workshops anmelden. Außerdem liegt der Programm-Flyer an den bekannten Stellen im Landkreis Haßberge aus oder kann über die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus per E-Mail unter gesundheitsregion@hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09521/27490 angefordert werden. Die Teilnahme an allen Vorträgen und Workshops ist kostenlos.