Senioren schließen Ausflugssaison ab

Nach sieben Ausflügen in den Sommermonaten treffen sich die Senioren aus Eltingshausen zur gemütlichen Runde am Dienstag, 14. November, um 14 Uhr im Jugendheim in der Brunnengasse. Teilnehmen können auch alle, die aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht an den Fahrten teilgenommen haben. Die Bewirtung übernimmt der Pfarrgemeinderat. sek