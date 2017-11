Senioren laden ein

Die Pfarrei St. Georg Höchstadt lädt am Dienstag, 14. November, um 14 Uhr in die Spitalkirche St. Anna zu einem Wortgottesdienst mit Spendung der Krankensalbung anlässlich des nahen Gedenktags der Heiligen Elisabeth ein. Danach findet im Pfarrsaal die Elisabethenfeier statt, gestaltet vom Seniorenkreis. Nach dem Kaffeetrinken hält Marie-Therese Rouxel vom Institut Notre Dame de Vie in Weisendorf den Festvortrag über die Heilige Edith Stein. Die Gottesdienstbesucher sind dazu willkommen.

Für Gehbehinderte steht die "flinke Liese", der Elektrobus der Stadt Höchstadt, für die Fahrt zum Pfarrsaal bereit. red