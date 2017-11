Senioren erlebten viel Abwechslung

Im Oskar-Kandler-Zentrum kamen Senioren aus der Gemeinde Kirchlauter zu einem Aktivnachmittag zusammen. Für die auswärtigen Senioren fuhr extra ein Bus.

An diesem Nachmittag wurde viel geboten: So bekamen die Senioren Übungen für Schulter, Beine und Hüfte gezeigt, die den Alltag leichter machen sollen: Jeden Tag ein paar Minuten können viel bewirken.



Gelacht und gesungen

Die Seniorenleiter Peter Kirchner (Kirchlauter) und Maria Adrian (Neubrunn) sorgten mit Gedichten und Rätselaufgaben für viel Gelächter. Musikalisch sorgte der Freizeitchor Neubrunn für gute Stimmung. Unter der Leitung von Franz Rödelmaier sang man gemeinsam alte Volkslieder und Oldies. "Unter den Kastanien spielt die Musik" oder "So a Schöppla Frankenwein" wurde von allen mitgesungen. Mit einem Essen ging das Treffen am frühen Abend zu Ende. str