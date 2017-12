Seniofit feiert Jubiläum

"Eine passendere Bühne als das Klinikum für diese Veranstaltung rund um das Thema Gesundheit und Alter kann man sich gar nicht vorstellen", erklärt Krankenhausdirektor Sven Oelkers mit Blick auf die SenioFit-Aktifit, die am Sonntag, 8. Oktober, ihr zehntes Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass kann Oelkers als Schirmherrin der Messe Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Landrat Dr. Hermann Ulm im Klinikum begrüßen.



Blickpunkt Gesundheitsregion

Messepartner ist die Gesundheitsregion plus des Landkreises Forchheim - eine Initiative, die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert wird, um die medizinische Versorgung der Bürger im Landkreis weiter zu verbessern.

Bei freiem Eintritt präsentieren zahlreiche Aussteller von 10 bis 17 Uhr im Klinikum Forchheim Produkte, Dienstleistungen und Informationen, die zugeschnitten sind auf das Leben gesundheitsbewusster Menschen. Darüber hinaus bietet die Gesundheits- und Seniorenmesse persönliche Kontakte und Gespräche mit den Chefärzten des Forchheimer Klinikums, Führungen durch die Röntgenabteilung und Vorträge zu aktuellen Themen der Medizin. Zudem informieren zahlreiche Selbsthilfegruppen und Verbände über ihre Arbeit, wie zum Beispiel die Opferschutz-Organisation der Weiße Ring. Im vergangenen Jahr nutzten 1400 Besucher das Angebot auf der SenioFit.

Bärbel Matiaske, die für die Gesundheitsregion plus im Landkreis zuständig ist, wird auf einem eigenen Messestand nicht nur über diese Initiative informieren sondern die Besucher im Vortragsraum des Klinikums auch aktivieren: Unter dem Motto "Heute schon balanciert?" zeigt sie ein Trainingsprogramm für Gleichgewicht und Kraft, das hilft, unabhängig zu bleiben.

Als weiterer Messepartner informiert die Fitness-Factory Forchheim über ihr Sportangebot, das vom orthopädischen Training über Gewichtsreduzierung bis zum zertifizierten Reha-Training auf Rezept reicht.

Das große Schaufenster der Gesundheit bietet auch interessante Einblicke in die medizinische Spitzentechnologie am Klinikum Forchheim.



Chefärzte klären auf

Das umfangreiche Vortragsprogramm der Chef-und Oberärzte des Klinikums reicht von den Themen "Schmerztherapie und Anästhesie im Alter" über "Alterstraumatologie - vom Sturz zur Therapie" bis zu "Beckenbodenfunktionsstörungen im Alter". Ferner wird über die Nachbetreuung - die postoperative Phasen im stationären Verlauf - aufgeklärt.

Wie man sein Leben auf angenehme Weise gestalten und beschwerdefrei erhalten kann, erfahren die Besucher im ersten Obergeschoss des Klinikums. Neu dabei ist die Forchheimer Figurwerkstatt Curves `n` Shapes. Das Figurstudio und das Königsbad Forchheim sorgen auch für die Highlights bei der Messe-Tombola. Sie stiften die Hauptpreise des SenioFit-Gewinnspiels: Eine Königskarte für das Königsbad und zahlreiche Gutscheine zum Besuch der Figurwerkstatt. Wertvolle Tipps zur Erhaltung der Gesundheit gibt auch die AOK, die gemeinsam mit dem Ärztenetzwerk "Unternehmung Gesundheit Franken" (UGeF) auf einem Stand im zweiten Stockwerk des Klinikums zu finden ist.

Auf der SenioFit-AktiFit findet jeder Besucher Rat und Hilfe - bis hin zu den letzten Dingen: "Menschenwürdig leben bis zuletzt" heißt der Vortrag, in dem Professor Dr. Dieter Belohlavek über die Hospizbewegung und -arbeit im Landkreis Forchheim informiert. red