Senat hat viel anzuschauen

Die Bevölkerung ist am Dienstag, 27. März, zur Sitzung des Bau- und Umweltsenates um 14 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Erste Tagesordnungspunkte sind die Besichtigungen Rennersberg 9 wegen der Errichtung einer Gabionenschutzwand, der Franz-Liszt-Straße 1 wegen der Errichtung einer Sichtschutzwand, des Freizeitgeländes Eller wegen der Erweiterung der Trainings-/Bewegungsgeräte (Calisthenics) und des Wohngeländes am Adam-von-Pernau-Weg zum Antrag auf Spielgeräte und der Schulstraße 12. Des Weiteren wird die Wohnungsbaugesellschaft Coburg berichten. red