Seminar zu Grundlagen der Gruppenarbeit

Die Elemente zur Planung und Gestaltung von Freizeitaktionen können an einem Wochenende in einem Seminar über Grundlagen der Gruppenarbeit praxisorientiert erlernt werden. Ein weiterer Seminarbaustein ist geschlechtsspezifische Mädchen- und Jungenarbeit. Dieses Blockseminar ist Bestandteil der Juleica-Ausbildung. Es findet von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. April, im Kreativzentrum Sachsenmühle statt. Teilnehmen können an der Jugendarbeit Interessierte ab 15 Jahren. Um schriftliche Anmeldung beim KJR Forchheim oder auf www.kjr-forchheim.de bis Dienstag, 3. April, wird gebeten. Infos gibt es auch auf der KJR-Homepage. red