Selina Schrüfer ist neue Stadtschützenkönigin

Insgesamt 67 Schützinnen und Schützen der vier Waischenfelder Schützenvereine beteiligten sich dieses Jahr an den Stadtmeisterschaften im Sportschießen mit dem Luftgewehr. Den Stadtschützenkönigstitel errang dabei mit einem sehr guten 25,1-Teiler Selina Schrüfer von der Schützengesellschaft (SG) Waischenfeld, die mit 394 Ringen auch Stadtmeisterin der Damen und mit 247,1 Ringen Gesamtsiegerin in der Einzelwertung des Finalschießens wurde.

Gekürt wurde die neue Stadtschützenkönigin im Schützenhaus der Hirschensprung Schützen in Nankendorf von Vizebürgermeister Thomas Thiem (CSU) und Stadtschützenmeister Franz Seubert aus Köttweinsdorf. Die Ausnahmeschützin aus Heroldsberg ist damit die beste Schützin der Stadtmeisterschaften und folgt als Stadtschützenkönigin Werner Schwarz aus Nankendorf nach.

Vizestadtschützenkönigin mit einem 99,9-Teiler wurde Selina Brunner von der SG Waischenfeld, die mit 378 Ringen auch Stadtmeisterin in der Jugendklasse wurde. Platz drei beim Schuss auf den Stadtkönigstitel belegte Melanie Orlet vom SV Nankendorf mit einem 107,7-Teiler. Neuer Stadtmeister bei den Herren ist der Deutsche Jugendmeister Sandro Schrüfer mit 392 Ringen vor Thomas Seubert (384) und Andreas Graf (377). Platz zwei bei den Damen geht an Susanne Müller mit 384 Ringen, gefolgt von Cornelia Pleithner (383) und Jugendvizestadtmeister wurde Robin Görl mit 373 Ringen vor Jonathan Dormann (347).

In der Mannschaftswertung wurde der SV Hirschensprung Nankendorf mit insgesamt 2941 Ringen vor der Schützengilde Sieghardtor Köttweinsdorf (2917) und dem SV Tell Löhlitz (2911) sowie der SG Waischenfeld (2882) Stadtmeister. Der diesjährige Stadtpokal ging mit 3491 Punkten an den SV Löhlitz. tw