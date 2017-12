Oberer Bürglaß 4, Coburg

Telefon 09561/891576

Fax 09561/892579

selbsthilfe@coburg.de



Selbsthilferäume: Neustadter Straße 3 in Coburg

Gruppentermine für den Bereich Behinderungen und chronische Erkrankungen:

Gruppentermine für den Bereich Sucht und Psychosomatik:

Gruppentermine für allgemeine Lebensprobleme:

Mi. 4., 19.30 Uhr in Kronach, BRK Seniorenhaus, Friesener Straße 57, Tages-Cafe. Infos unter 09265/276.Mi. 4., 15 bis 17 Uhr, evangelisches Gemeindezentrum Rödental. Info unter Telefon 09563/ 8594.Mo. 2., 17 Uhr Gruppentreffen in der Cafeteria; jd. Do. 9 Uhr, SHG-Amputierten-Sprechstunde, in der Cafeteria im Klinikum.jd. Di. 10 Uhr, Treffen im Klinikum Bad Staffelstein Raum 010 GE.Jeden Mittwoch: Atemtherapie für Erwachsene, Turnhalle der Heimatringschule, von 17.15 bis 18.15 Uhr. Mi. 11., 25., 15 Uhr, Erfahrungsaustausch, Selbsthilferäume.Fr. 6., 17 bis 17.30 Uhr, Erfahrungsaustausch mit Jelena Mogilewer im Aktiv-Gesundheitstreff Neustadt, Gebrannte Brücke 8; Fr. 6., 13., 20., 27., 15.30 bis 16.30 Uhr und 17.30 bis 18.30 Uhr, Asthmatherapie im Gymnastikraum II. Infos unter Telefon 09568/ 891025.Mo. 2., 16., 30., 19 bis 19.45 Uhr, Wassergymnastik in der Reha-Klinik "Medical Park" Bad Rodach; Di. 10., 17., 24., 17 bis 18 Uhr, Trockengymnastik, Turnhalle der HUK-Arena. Di. 10., 18.30 Uhr, Treffen im Landgasthof Kaiser in Dörfles-Esbach, Infos unter Telefon 09561/ 33391.Do. 26., 18 Uhr, Treffen in den Selbsthilferäumen. Infos unter Telefon 0163/6282873.Di. 4., 11 bis 13 Uhr, Sprechstunde Beratungsraum, Ämtergebäude. Telefon 09561/89-2573. Di. 4., ab 14 Uhr, Treffen im Awo-Treff, Oberer Bürglaß 3. Infos unter Telefon 09561/94415. Mi. 25., ab 14 Uhr Stammtisch im Seniorentreff der Awo, Kirchstraße 9, Neustadt (Teddybär). Infos unter Telefon 09568/7588.Di., 17., Bürglaßschlösschen, EG, Zimmer E02.Infos unter 09561/89-2552.Di. 17., 14 bis 16 Uhr, in der Cafeteria im Landratsamt. Anmeldung unter Telefon 09533/8237.Do. 26., 17 Uhr, Treffen Selbsthilferäume. Infos unter 09561/891576 oder E-Mail: selbsthilfe@coburg.de.Di. 24., 16 bis 18 Uhr, Treffen im Sportheim des TV 1848, Rosenauer Straße. Info unter Telefon 09561/25225 oder 232748.Do. 12., 19.30 Uhr, Gasthof Goldene Sonne Creidlitz, Creidlitzer Straße 93. Infos unter 09565/1633.Termin Oktober entfällt. Infos unter Telefon 036766/20900.Mi. 4., 18., 25., ab 14 Uhr Seniorentreff im Vereinsheim. Infos unter Fax 09561/ 9762795 oder E-Mail: verein@gv-coburg.de.Fr. 6., 20., 17 Uhr, Erfahrungsaustausch im Besprechungsraum, Fr. 6., 13., 20., 27., von 17.30 bis 18.20 Uhr, Gymnastik /Übungsgruppe; von 18.20 bis 18.40 Uhr Info von Jelena Mogilewer; von 18.40 bis 19.30 Uhr, Gymnastik /Trainingsgruppe im "Aktiv-Gesundheitstreff", Gebrannte Brücke 8. Infos unter Telefon 09568/891025.Gruppe I: jd. Di. 14 Uhr, Kurt-Heller-Halle, Turnhalle Ketschendorf; Gruppe II: jd. Mi. 10.30 Uhr, Gymnastikstunden, Angersporthalle. An Feiertagen findet keine Veranstaltung statt. Austauschtreffen: Mo. 9., 15 Uhr, Gaststätte Felsenkeller, Falkeneggstraße 9, Coburg. Info unter Telefon 09561/39523.Di. 17., 17 Uhr, Gruppentreffen in den Selbsthilferäumen. Info unter Telefon 09561/239867.Mo. 9., 15 Uhr, Treffen, Landgasthof Kaiser, Dörfles-Esbach. Infos unter Telefon 09565/2368.Mi. 25., 19 Uhr, Treffenim Bürgerhaus "Linde", AhornInfos unter 09561/25180.Do. 5., Fahrt nach Steinach-Sonneberg, Abfahrt 10 Uhr Anger Coburg. Infos unter 09561/90071.Mi. 11.,18 Uhr, Treffen in den Selbsthilferäumen. Infos unter 09561/891576.Mi. 25., 19 Uhr, Treffen in der AOK (evtl. Fahrt nach Marktredwitzzur Akutklinik). Infos unter 09561/3549364.Mi. 11., 18.30 Uhr, Treffen in den Selbsthilferäumen. Infos unter 33380 oder 0175/8645533.Fr. 20., 14.30 Uhr, allgemeines Gruppentreffen, Schulungsraum Reha-Team, Rodacher Straße 71. Infos unter 09561/25389.Fr. 13., 15 Uhr, Moritz von der DMSG Beratungsstelle Oberfranken kommt zum gemeinsamem Beisammensein mit AustauschTreffen: Wefa Ahorn. Behindertentransporte sind möglich. Infos unter Telefon 09562/1752 oder 09561/5122867.So. 8., Oktober-/Weinfest. Infos unter Telefon 09565/455.Sa. 28., 14 Uhr, 35-jähriges Jubiläum, Gasthof Beckenhaus, Niederfüllbach; Di. 10., 17. und 24., 14 Uhr, Gymnastik in der Turnhalle Pestalozzischule Coburg. Infos unter Telefon 09564/4750.Mi., 25., 19 Uhr, im Haarther Keller, Kellerweg 22, Untersiemau.Fr. 6., 15 Uhr, Treffen im Gruppen- oder Vortragsraum im AOK-Gebäude. Infos unter 09561/31341 oder 32356.jd. Mo.,17 Uhr;17.45 Uhr, Trockengymnastik, beide im Altenheim St. Josef Kükentalstraße. Mi. 5., 12., 19., 26.,17.30 Uhr,18.15 Uhr, Wassergymnastik im Klinikum, Ketschendorfer Straße, (Treffpunkt Cafeteria). An Feiertagen keine Gymnastik. Di. 17., 14 Uhr. Infotreff und Erfahrungsaustausch im Café Bürgerhaus Linde, Hauptstraße 32, Ahorn. Infos unter Telefon 09561/26373.Fr. 13., 14 Uhr, Wanderung, AOK Gärtnersleite. Infos unter Telefon 09562/7062.Mo. 9., 19 bis 21 Uhr, Treffen in der Lernstube des reha-teams, Rodacher Straße 71. Infos unter: info@schilddruese-coburg.de.Do. 26., 18 Uhr, Treffen im Rundbau der AOK, Gärtnersleite 14. Infos unter 09561/29785.Di. 24., 19 Uhr, Gruppenraum Reha-Team, Rodacher Str. 71, Coburg. Infos unter 09561/34524.Mo., 9., 18.30 Uhr, Gruppentreffen Selbsthilferäume. Infos unter 0176/93180800.Do. 5., 19., 19 Uhr, Treffen. Infos unter Telefon 09561/ 891576 oder selbsthilfe@coburg.de.Meeting jeden Fr. 19 bis 21 Uhr,Fr. 25., 19 Uhr, offenes Meeting, Gemeindehaus Heilig-Kreuz, Bachzimmer, Hintere Kreuzgasse 7. Kontakt über Elli, Telefon 09562/1607.Di. 10., 19 bis 21 Uhr, Refektorium Rödental, Klosterhof 6, Mönchröden. Kontakt über Sieglinde, Telefon 09563/8447.jd. Mo. 19 Uhr, offene Begegnungsgruppe- und Motivationsgruppe im Gemeindehaus Heilig Kreuz, Hintere Kreuzgasse 7; jd. Do. 18.30 Uhr, Angehörigengruppe , in der Beratungsstelle, Gemüsemarkt 1; jd. Do. 20 Uhr, Themenzentrierte Gruppe, in der Beratungsstelle, Gemüsemarkt 1.jd. Mo. 19 Uhr, offene Begegnungsgruppe, Generationenbegegnungsstätte, Schulstraße 8.jd. Do. 19 Uhr, offene Gruppe, Gemeindehaus Schillerstraße 9.jd. Mi. 20 Uhr, offene Gruppe, Gemeindehaus Hattersdorf.Wöchentliche Gruppentreffen. Infos unter 09561/892571 oder selbsthilfe@coburg.de.Mi. 25., 19.15 Uhr, Gruppentreffen in den Selbsthilferäumen. Infos unter Telefon 09567/7950010 oder E-Mail: selbsthilfe@coburg.de.Fr. 6., 20., 15.30 bis 17 Uhr, Treffen in den Selbsthilferäumen.Infos unter 0176/45616169.Jeden Fr, 18.30 Uhr, Gruppentreffen im Pfarrzentrum St. Augustin, Obere Klinge 1. Infos unter Telefon 09561/238759 oder 0157/39367370.jeden Montag, 18 bis 20 Uhr; jeden Mittwoch, 18 bis 20 Uhr; jeden Donnerstag, 19 Uhr, in den Räumen der Suchtberatung, Pfarrgasse 7. Infos unter Telefon 09561/891576.Do., 12., 18 Uhr. Infos unter Telefon 09561/892571.Jeden Freitag, 19 Uhr, Ort unter Telefon 09561/891576.Mo. 9., 23., 19 Uhr, Gruppentreffen in den Selbsthilferäumen. Infos unter 09560/ 9816678 oder 09561/6755304.Mi. 11., 25., 10 bis 12 Uhr, Kirchengemeinde St. Lukas, Dr.-Hans-Schack-Straße 34. Infos unter 09561/ 7958280 oder 09561/25063.Gruppentreffen nach Absprache in den Selbsthilferäumen. Infos unter Telefon 0151/26217284.Gruppentreffen jd. Mo., 19 Uhr. Infos unter Telefon 09561/891576.Mo. 2., 19 Uhr, Treffen im Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3, 1. Stock. Mi. 18., 19 Uhr, Treff im Café Filou.Di., 17., 18 Uhr Gruppentreffen. Infos unter Telefon 09561/891576.Mi. 11., 19 Uhr, Treffen Familienzentrum Domino, Judengasse 46 - 48. Infos unter 09563/ 1876 oder www.verwaiste-eltern-coburg.de Do. 5., 15 Uhr, Treffen Selbsthilferäume.Infos unter 09561/892571.Fr. 13., 19 Uhr, in den Selbsthilferäumen.Infos unter 09563/7290022.Mi. 4. und 18., 17 Uhr, Selbsthilferäume.Infos unter 09561/891576.