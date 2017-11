Selbsthilfegruppe trifft sich

Am Mittwoch, 8. November, trifft sich die Selbsthilfegruppe Aphasie und Schlaganfall um 14.30 Uhr im Dr.-Maria-Probst-Seniorenheim in der Karlsbader Straße 1 in Hammelburg. Es werden in einer Diaschau die Aktivitäten des laufenden Jahres gezeigt. Informationen gibt es unter Tel.: 0971/991 22. sek