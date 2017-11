Der Katholische Frauenbund Oberleichtersbach bietet am Dienstag, 14. November, in der "Alten Schule" in Breitenbach einen Vortrag unter dem Motto "Die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren" an. Referentin Brunhilde Küfer stellt die Meridian-Energetische-Technik vor und übt das Beklopfen der Meridianpunkte ein. Beginn des Abends ist um 19 Uhr, das Ende gegen 22 Uhr. Anmeldungen für Mitglieder und Interessierte bei Tilly Eigerdt, Tel.: 09741/3846. sek