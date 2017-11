Selbstgebaute Sandkästen für die Pause

Die jüngeren Schüler und Schülerinnen der Saaletal-Schule können seit einigen Tagen in den Pausen im Sand spielen. Eigens hergestellte erhöhte Sandkästen, nach dem Prinzip eines Hochbeetes, stehen nun zur Verfügung.

Intensive Planungen gingen voraus, denn die Sandkästen sollten wetterfest sein und es den Kindern ermöglichen, im Stehen zu spielen, so dass nur die Hände mit dem Sand in Berührung kommen, aber die Kleidung sauber bleibt.

Unter Regie des Werkmeisters Rüdiger Brux bauten die Schüler der Abschlussklassen ausrangierte Schultische aus Metall so um, dass eine stabile und sichere Konstruktion entstand. Jeder Sandkasten kann bis zu 400 kg Sand aufnehmen und verfügt über eine regensichere Abdeckung.



Fußball und Tischtennis

Die Sandkästen stellen eine Erweiterung des Spiele- und Beschäftigungsangebotes für draußen dar. Die Kinder können bereits seit Längerem im Pausenhof Fußball oder Tischtennis spielen sowie aus einem Spielekorb Wurf- oder Geschicklichkeitsspiele auswählen. Andere können die Pause drinnen verbringen und dort malen, kickern, kegeln, puzzeln oder Fahrgeräte nutzen.

Eine ganz wichtige Rolle in dieser Pausenkonzeption nehmen die sogenannten Pausenhelfer ein. Pausenhelfer sind ältere Schüler und Schülerinnen, die zum einen die Aus- und Rückgabe der Spiele kontrollieren. Zum anderen unterstützen die Pausenhelfer die aufsichtführenden Lehrkräfte. red