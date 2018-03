Selbst gemachtes Essen - einfach und gut

Der CSU-Ortsverband verband einen Nachmittag mit den Kindern des Marktes Rentweinsdorf im Rahmen des Ferienprogramms mit gesunder Kost. Zu Gast auf dem Bauernhof von Volker Zürl war die stellvertretende Kreisbäuerin Petra Grimmer. Sie zauberte mit den Kindern gesunde Köstlichkeiten aus heimischen, saisonalen Produkten. Zuerst wurden mit Gemüse aus dem eigenen Garten und fränkischem Gouda Gemüsesticks kreiert und genüsslich verzehrt.

Danach stellte Frau Grimmer mit den Kindern aus Mehl vom selbst angebauten Weizen, Milch, Wasser, Zucker, Salz und Hefe Hefeteig her. Alles einfache Zutaten, die man zu Hause hat. "Ein selbst gemachter Pizzateig schmeckt besser als beim Italiener und geht ganz einfach!", merkte Petra Grimmer an.

Der Sinn des Nachmittags bestand laut Bericht des Ortsvorsitzenden Gerhard Schmidt nicht nur darin, den Kindern einen schönen Tag zu bereiten, sondern ihnen auch zu zeigen, wie einfach und gut selbst gemacht und selbst angebaut ist!

Deshalb durfte sich jedes Kind eine eigene Pizza ausrollen und selbst belegen. Diese Pizzen wurden sogleich gebacken und gegessen! Anschließend wurden noch selbst gemixte Milchshakes verteilt. Jeder musste eine Banane schälen und in die Milch im Mixer geben, woraus Bananenmilch wurde. Außerdem wurden Erdbeeren zu Milchshakes verarbeitet. Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags gab es noch eine Hofführung. red