Selbst ein Stahlseil hält die Diebe nicht ab

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag, eventuell auch im Laufe des Sonntags, am Bahnhofsplatz in Zeil ein durch ein Stahlseilschloss gesichertes "HaiBike"-Moutainbike. Das Schloss wurde offenbar per Bolzenschneider durchgezwickt. Das Rad hat einen Wert von 250 Euro.