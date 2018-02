Seite an Seite auch im eigenen Friseursalon

Ihre diamantene Hochzeit feierten Irmgard und Theo Pfab. Für die Stadt Bamberg überbrachte Stadtrat Helmut Müller herzliche Glückwünsche.

Theo Pfab wurde 1932 in Bamberg, seine Frau Irmgard 1936 in Regensburg geboren. Kennengelernt haben sie sich beim Sportverein VfL Jahn. Am 17. August 1957 haben sie in Bamberg geheiratet. Das Ehepaar Pfab hat einen Sohn und drei Enkel.

Theo Pfab hat den Beruf des Friseurs erlernt und führte 30 Jahre lang als Inhaber seinen Meisterbetrieb am Kaulberg. Auch in der Friseurinnung war er aktiv. Irmgard Pfab war früher als Bürokauffrau angestellt. Später machte sie eine Umschulung zur Friseurin und arbeitete ebenfalls 30 Jahre im eigenen Geschäft mit. Das Ehepaar Pfab ist früher gerne gewandert und kümmerte sich um den Garten. Theo Pfab bastelte früher auch gerne. red